Brutto colpo a L’Eredità, Flavio Insinna costretto a dirle addio, poi la svolta [FOTO]

Giulia soffia il posto a Michele

Dopo ben cinque puntate col titolo di campione, si era conclusa l’avventura del giovanissimo Michele Veronesi a L’Eredità. Il ragazzo, dopo il clamoroso taglio di capelli, dovuto ad una promessa fatta a Flavio Insinna in caso di vincita La Ghigliottina, lo studente purtroppo il 23 gennaio aveva perso ai calci di rigore contro Giulia.

Quest’ultima, che sta studiando per diventare un’insegnante di arte è andata al gioco finale del game show con una somma pari a 150 mila euro. Purtroppo, però, è stata costretta a dimezzare tre volte, rimanendole in cassa solo 18.750 euro. Nonostante la sua bravura la campionessa non è riuscita ad indovinare la parola Calcio.

Il ritorno di Michele Veronesi a L’Eredità

Ma dopo il clamoroso addio, nell’appuntamento de L’Eredità andato in onda venerdì sera il giovanissimo Michele Veronesi è stato in grado di riprendersi il titolo di campione. Infatti, lo studente di Scienze Politiche, che nel frattempo si paga gli studi lavorando come cameriere, ha affrontato La Ghigliottina con un montepremi pari a 180 mila euro.

Anche lui è stato costretto a fare dei dimezzamenti, ben quattro, ritrovandosi alla fine solo 11.250 euro. Il ragazzo doveva trovare il vocabolo che legava Scrivere, Rosso, Colori, Luce e Inchiesta. La parola vincente era Film, ma il campioncino del game show di Flavio Insinna non è riuscito ad indovinarla. (Continua dopo la foto)

Veronesi ancora campione a L’Eredità

Ma l’avventura di Michele Veronesi a L’Eredità non è terminata qui. Infatti, nella puntata di ieri, sabato 25 gennaio 2020 si è confermato campione per la settima volta. Il 20enne originario di Verona, studente di Scienze Politiche a Padova, è riuscito ancora una volta ad affrontare La Ghigliottina che valeva ben 160 mila euro.

Nella scelta dei vocaboli ha dimezzato tre volte e alla fine si è ritrovato con 20 mila euro, ma anche stavolta Michele non è riuscito ad indovinarla. Tranquilli, il ventenne ci riproverà nel nuovo appuntamento del quiz tv trasmesso stasera su Rai Uno.