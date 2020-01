Alessandro Casadei, ex compagno di Gerardina Trovato “Da amico continuo ad aiutarla”

Alessandro Casadei, ex compagno di Gerardina Trovato spiega che oggi come amico continua ad aiutarla, ma serve qualcosa in più…

Alessandro Casadei, ex compagno di Gerardina Trovato, racconta il rapporto con la cantautrice. Infatti, i due sono stati fidanzati per diverso tempo e lui era anche il suo manager. Poi però le loro strade si sono divisi da un punto di vista sentimentale, però ancora oggi, ha spiegato che continua ad aiutarla e ad affrontare tutti i suoi problemi.

Casadei è stato per qualche anno il fidanzato della cantante che è una persona molto particolare. Infatti, lui spiega che è straordinaria, è dotata di un grande talento e si è trovata comunque in molta difficoltà.

Adesso è stata lasciata sola e ha bisogno di aiuto. Ecco perché su un noto giornale web ha voluto raccontare la sua storia. Gerardina Trovato 52enne, negli anni 90 è stata una delle cantanti più importanti del panorama italiano. Adesso però si trova in difficoltà economiche e sembrerebbe che vogliono interdirla.

Alessandro Casadei e il rapporto con Gerardina Trovato

Il manager Alessandro Casadei racconta che lui fa il possibile per aiutarla e continua anche a farlo. Dal 2018, visto che lei stava facendo delle scelte artistiche differenti, il loro rapporto professionale si era interrotto. Negli ultimi tempi, lei ha inciso 24 canzoni, però non è riuscita neanche ad entrare a Sanremo.

Ecco perché allora ha avuto una serie di difficoltà. La scelta non è stata di tipo artistico, quanto piuttosto a una serie di problemi economici che sta vivendo. Nonostante la rottura del rapporto personale tra i due a livello sentimentale, i due comunque sono ancora molto vicini e lui e l’aiuta quotidianamente.

I problemi di Gerardina Trovato

Nel 2009, la cantante voleva iniziare a scrivere la sua biografia e volevano fare un film sul suo percorso molto difficile, sulla carriera e sulla sua vita. In quel periodo si erano innamorati. Adesso però questo progetto è vero che è ancora in campo, ma non se n’è fatto ancora niente.

Gerardina Trovato con Alessandro Casadei si è trovata a dover affrontare il suo rapporto con la madre e tutte le altre difficoltà che sta subendo. Adesso, si trova davanti a nuovi ostacoli e c’è necessità di farle di darle una mano. E’ chiaro che in questo momento non sarà facile e dopo aver ricevuto il no anche a Sanremo, tutto sarà reso ancora molto più complesso.