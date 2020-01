Melanie Griffith confessa di amare ancora Antonio Banderas, ma c’è un però….

Antonio Banderas confessa di amare ancora Melanie Griffith ma lei pensa ad altro oramai e si riempie la vita

Antonio Banderas racconta di essere ancora innamorato di Melanie Griffith, sua ex storica moglie con cui ha convissuto per tantissimo tempo ed ha due figli. Infatti, lei stessa dice che i due sono molto legati.

In pratica, Antonio Banderas nella trasmissione di Maria De Filippi C’è posta per te è arrivato come ospite, aveva detto tante parole positive nei confronti dell’ex moglie. Aveva detto di provare per l’ex compagna un sentimento davvero particolare anche se adesso tutti e due hanno una vita completamente diversa.

L’amore che prova nei suoi confronti è cambiato e adesso sono molto amici. Una relazione rinnovata che è speciale anche per i loro figli. I due sono riusciti a recuperare un rapporto quasi immediatamente. Questo grande amore che c’era si è trasformato in qualcosa di altrettanto bello e duraturo.

Melanie Griffith e la sua nuova vita

Melanie Griffith accanto su accolto positivamente le parole di amore ricevuto da Antonio Banderas. Ora si trova in un momento della sua vita molto felice, come lei stessa ha voluto rivelare ad un settimanale americano.

E’ decisamente in forma ed in più, completamente è felice. L’ex di Banderas inoltre, è molto vitale ed è sempre insieme alla sua amica Kris Jenner, madre delle milionarie sorelle Kardashian. A dire il vero, lei però non ha detto qualcosa di particolare nei confronti dell’ex compagno.

Le novità amorose dell’attrice

Secondo quanto sostengono alcune amiche di Melanie Griffith, la donna sarebbe molto lontana dall’idea di innamorarsi nuovamente. Non pensa più all’ex marito Antonio Banderas.

Se è vero che lui ho trovato una persona con cui stare, invece lei non si vuole più innamorare quanto piuttosto prendere la vita alla leggera così come viene. Infatti, la nota attrice passa tanto tempo con i suoi figli e con la madre. C’è da dire che però spesso esce e frequenta delle persone ma non ha idea di sposarsi.

In più, un’attrice non ha una relazione fissa da un po’ di tempo e dice sia molto soddisfatta del modo in cui si sente. Per il resto è appena reduce dalla forma smagliante che ha mostrato nel corso della premiere del musical The last ship, con un look che davvero ha lasciato tutti senza fiato. Insomma, i due vivono dei momenti molto diversi della vita e probabilmente è anche giusto che sia così.