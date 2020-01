‘Sei illegale, ti sono cresciute?’: Justine Mattera peccaminosa, seno in vista trattenuto da una rete metallica [FOTO]

Justine Mattera e le nuovo foto osè

Justine Mattera è tornata a condividere su Instagram delle foto davvero osè. La nota soubrette americana che abita in Italia dai primi Anni Novanta,ha postato alcuni scatti presi dal backstage di uno shooting fotografico realizzato in questi giorni.

Immagini bollenti che, a differenza delle precedente occasioni, non hanno convinto proprio tutti i seguaci. Per quale motivo? Un follower in particolare ha scritto che o il fotografo è molto alto oppure che le foto che si vedono su IG non la rendono proprio.

La soubrette americana si supera su IG: foto bollenti durante uno shooting

Nel primo scatto è possibile vedere la sosia di Marilyn Monroe indossare un costume molto sexy, che le lascia intravedere il seno. Inoltre è possibile vedere la carnagione bianca, le forme perfette nonostante i 48 anni e i capelli folti della soubrette statunitense, curata da una parrucchiera.

Mentre nella seconda foto Justine Mattera appare al fianco di un fotografo gigante, oltre due metri d’altezza, intenta ad osservare le foto realizzate con la macchina fotografica. A primo impatto salta alla vista la sua mise peccaminosa, ma in particolare la statura bassa dell’ex moglie di Paolo Limiti.

Invece nel terzo ed ultimo scatto si vede quest’ultima mentre sorride col suo team di lavoro. Inoltre il décolleté è contenuto da una retina metallica e una collana color oro. La modella indossa solamente una culotte nera, che le fascia il suo lato B scolpito grazie alla sua passione per il ciclismo.

Justine Mattera criticata dal popolo del web

Come sempre, il post in questione ha ottenuto migliaia di likes e complimenti. Ma in questo caso sono piovute anche tantissime critiche. In molti le hanno chiesto per quale motivo realizza foto sempre mezza nuda.

La replica della soubrette americana non è tardata ad arrivare, infatti ha consigliato il follower a guardare meglio sul profilo Instagram perché di scatti vestita ne ha fatti molti. Un altro seguace ha insinuato che l’ex moglie di Paolo Limiti si sia rifatta il seno, mentre qualcuno ha fatto notare la sua statura bassa che va in contrasto con quella alta del fotografo. Ecco il post in questione: