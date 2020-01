Barbara D’Urso atomica: seno in fuori e gambe in vista, lo scatto è bollente

Continua il grande successo televisivo di Barbara D’Urso. La conduttrice di Pomeriggio 5 oltre ad essere seguita in tv è molto apprezzata anche sui social. Sul suo profilo Instagram, infatti, non mancano mai foto e video che la ritraggono nel quotidiano o mentre è al lavoro.

Nonostante riceve numerose critiche per il suo modo di vestire e per i suoi programmi poco credibili, la presentatrice riesce sempre a far parlare di se. Questa volta a far parlare è un suo scatto fotografico, dove oltre a mostrare la sua bellezza fisica ha messo in evidenza sopratutto le sue forme.

Barbara D’Urso incanta i fan con uno scatto sensuale

Barbara D’Urso con il passare degli anni non è cambiata affatto. A dimostrare la sua bellezza del tutto naturale è stata proprio la stessa conduttrice, pubblicando una foto di quando aveva 20 anni.

Dall’immagine è possibile notare che non è cambiata affatto se non la sua età. In uno dei suoi ultimi scatti, postati su Instagram, vediamo la bella conduttrice mettere in mostra il suo fisico statuario, frutto di tanto allenamento, ma anche di una corretta alimentazione. Continua dopo la foto.

Guardando la foto, possiamo notare come sia in perfetta forma. Le sue gambe lunghe e toniche possono far invidia anche ad una ventenne e lo stesso vale anche per il suo seno. Tali grazie, però, non sempre vengono apprezzate e in tanti criticano la bella napoletana di mettere sempre tutto in mostra e di vergognarsi perchè non è più una ragazzina.

Piovono insulti e minacce suoi social da parte dei fan

Barbara D’Urso dopo aver pubblicato lo scatto ovviamente ha ricevuto una marea di like e commenti di apprezzamento. In tanti, ammirano la conduttrice per la sua grinta e soprattutto per la sua energia che riesce a trasmettere anche ai telespettatori a casa.

I sui programmi ottengono un grande numero di ascolti e quasi sempre riesce a battere la concorrenza. Nello stesso tempo, però, come già anticipato in precedenza, non mancano nemmeno critiche ed insulti. Molti non amano il suo modo di fare televisione e in particolar modo le sue famose ‘faccine’.