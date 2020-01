Uomini e Donne, Carlo e Cecilia hanno chiuso? La reazione inaspettata della Zagarrigo

A movimentare l’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne ci hanno pensato Carlo e Cecilia. I due protagonisti, stando a quanto rivelato da Il Vicolo della news, sembrerebbero essere ai ferri corti.

Dopo un inizio decisamente scoppiettante, in cui la Zagarrigo sembrava essere la preferita assoluta del tronista, le cose stanno prendendo una piega decisamente diversa. In occasione della registrazione del 25 gennaio, la corteggiatrice ha assunto un comportamento inatteso.

L’ostilità tra Carlo e Cecilia

Carlo e Cecilia stanno affrontando un periodo parecchio turbolento a Uomini e Donne. Nella precedente puntata, infatti, la ragazza ha deciso di non presentarsi in studio in quanto troppo delusa dal comportamento del tronista. Quest’ultimo non l’ha trattata molto bene e l’ha velatamente definita una persona finta e costruita. Si tratta di accuse davvero molto pesanti che la corteggiatrice non è riuscita a digerire.

Proprio per questo mtivo, ha deciso di lanciare un messaggio molto forte a Pietropoli non presentandosi in trasmissione. In quella occasione, però, il tronista si era mostrato triste per la decisione della Zagarrigo, sta di fatto che tutti gli avevano consigliato di andarla a riprendere se il suo istinto e le sue emozioni lo portassero in quella direzione. Il ragazzo ha deciso di seguire i consigli ed ha agito di conseguenza.

Esterna disastrosa a Uomini e Donne

Nel momento in cui i due si sono incontrati, però, l’atteggiamento di lei è stato alquanto ostile. La maggior parte dei telespettatori di Uomini e Donne si aspettava che Cecilia si sarebbe sciolta dinanzi il gesto di Carlo, ma così non è stato. La corteggiatrice, infatti, non ha fatto altro che attaccarlo, al punto che i due hanno dato luogo ad una discussione molto forte.

Per il momento, però, non è chiaro se, dopo quanto accaduto in esterna, Cecilia si sia presentata in puntata oppure no. Tuttavia, una cosa è certa, tra i due c’è molto astio e a lasciarlo intendere è stata proprio la corteggiatrice attraverso il suo profilo Instagram. Attraverso le IG Stories, infatti, la Zagarrigo si è mostrata alquanto nervosa ed ha pronunciato, con la sua solita ironia, delle frasi contro le persone che appaiono in un modo e si rivelano tutt’altro.