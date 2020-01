Chiara Ferragni e Fedez da censura su IG: lui le mette le mani proprio lì (VIDEO)

Chiara Ferragni e Fedez sono, sicuramente, una tra le coppie più in voga sui social. Con il suo profilo da 18 milioni e 300 mila follower, l’influencer è tra i volti più visti sul web. Per tale ragione, ogni contenuto che viene pubblicato su tale account ci mette davvero poco a divenire virale.

In queste ore, l’influencer e suo marito, infatti, si sono resi protagonisti di un video in cui il rapper tocca le parti intime della sua donna scatenando i commenti dei fan e degli hater.

Il video osé di Chiara e Fedez

Esporre la propria vita sui social 24 ore su 24 implica, necessariamente, il dover fare i conti anche con l’altra faccia della medaglia, ovvero le critiche. Chiara Ferragni e Fedez, ormai, sono dei veterani in questo, sta di fatto che molti commenti se li lasciano scivolare addosso.

Nonostante le accuse siano tante, infatti, i due ragazzi non fanno altro che stuzzicare gli utenti con contenuti fortemente provocatori. In queste ore, ad esempio, a generare particolare sgomento è una clip in cui il cantante tocca il seno di sua moglie.

Molto spesso la Ferragni viene insultata per il suo fisico estremamente longilineo e la sua poca presenza di forme. Per tale ragione, Fedez ha deciso di mostrare a tutti quale sia un trucchetto efficace per far crescere immediatamente il volume del decolleté. Il ragazzo, quindi, ha incominciato a stringere le grazie della sua donna fino a renderle sempre più gonfie e prorompenti. (Continua dopo il video)

I commenti contro la Ferragni e suo marito

Mentre il rapper faceva ciò, sua moglie sembrava divertita, ma allo stesso tempo perplessa. Ad ogni modo, i commenti del web non sono tardati ad arrivare. Molte persone sono apparse divertite dalla clip di Chiara Ferragni e Fedez, al punto da commentare con delle faccine sorridenti e tanta ironia. Altri hanno fatto presente che quella sarebbe potuta essere una nuova linea di reggiseni push-up.

Tuttavia, oltre a questi commenti divertenti, ce ne sono stati anche altri decisamente più forti. Altre persone, infatti, ranno reputato volgare ed inopportuno il comportamento di Fedez nei confronti della sua donna. Altamente fuori luogo, quindi, è apparso il voler rendere pubblico quello che sarebbe dovuto essere un momento privato e intimo.