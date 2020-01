Grande Fratello Vip 4, Serena Enardu parla di Pago: “Per me sta uscendo il sole” (Foto)

Con il passare delle settimane la storia tra Pago e Serena Enardu sta prendendo una connotazione sempre più particolare. I due, ovviamente, sono costretti a stare lontani ma questo potrebbe anche fargli bene.

Il cantante all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4 sta vivendo la sua esperienza. Proprio la possibilità di vivere lontano dall’ex compagna gli consente di riflettere su quel che vorrà fare una volta uscito dal reality di canale 5.

A cambiare le carte in tavola è stata la decisione di Serena di entrare all’interno della casa più spiata d’Italia per parlare dei propri sentimenti con Pago. L’ex protagonista di Uomini e Donne, infatti, ha rivelato al cantante di essere ancora innamorata di lui e di voler ricostruire la loro relazione.

La storia di Pago e Serena Enardu

Pago e Serena Enardu sono entrati nel cast di Temptation Island per capire se il loro rapporto fosse ancora vivo dopo 7 anni di relazione. Il loro viaggio nei sentimenti è stato a dir poco accidentato. Lei sin dal suo ingresso lei si è avvicinata ad Alessandro, single con il quale ha creato un’intesa molto forte.

Grazie allo scambio di abbracci, carezzi e attenzioni si sono avvicinati sempre di più tanto da far ingelosire Pago. Quella che sembrava essere un’amicizia si è trasformata in qualcosa di più che ha mandato in crisi il cantante.In conclusione è arrivato il tanto atteso falò di confronto finale. Uno scontro abbastanza duro nel quale i due si sono detti molte cose non solo relative al percorso televisivo che si stava per concludere. Al termine del confronto i due hanno deciso di prendere strade diverse.

Quando ormai la loro storia d’amore sembrava essere arrivata al capolinea il nuovo colpo di scena, sempre a favore di telecamera. Serena Enardu è entrata nella casa rivelando a Pago di essere ancora innamorata di lui e di voler ricostruire il rapporto.

Una dichiarazione che se da una parte ha reso felice il cantante, dall’altra l’ha messo in grossa difficoltà. Quest’ultimo, infatti, se con il cuore vorrebbe ritrovare quell’amore che sembrava perduto, dall’altra non riesce a superare le ferite che gli ha provocato l’esperienza a Temptation Island.

La felicità di Serena Enardu

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 4 Pago ha fatto capire di essere ormai sicuro di voler tornare con Serena. Tra mente e cuore ha scelto quest’ultimo. Ovviamente il comportamento del cantante ha reso molto felice Serena Enardu. L’ex protagonista di Uomini e Donne stava guardando la puntata insieme alla sorella Elga.

Proprio quest’ultima le ha chiesto se finalmente fosse felice, visto che è tornata sorridere. In mattinata, poi, Serena ha pubblicato un breve video tra le stories di Instagram, dicendo che nonostante il tempo a livello atmosferico fosse plumbeo nella sua vita stava tornando a splendere il sole, chiaro riferimento di quanto detto da Pago nell’ultima puntata del reality.