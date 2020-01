‘Sotto il vestito niente…’: Elodie a cena con l’amico senza mutandine? Le foto peccaminose

Elodie Di Patrizi pronta per il Festival di Sanremo 2020

Mancano pochi giorni all’uscita del nuovo album di Elodie che, a differenza degli latri collega sanremesi ha deciso di anticiparla di un paio di settimane.

Come ben sapete la Di Patrizi parteciperà alla 70esima edizione del Festival della canzone italiana, la seconda della sua carriera. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è in fermento supportata dalla vicinanza del fidanzato Marracash, il rapper siciliano che le ha rubato il cuore l’estate scorsa.

La cantante senza biancheria intima a cena con Stash?

Ma qualche settimana fa, Elodie è andata a cena con un suo grande amico, ma anche collega Stash. Ricordiamo, infatti, che i due artisti sono nati entrambi nel talent show Amici di Maria De Filippi. Lui è tornato nella scuola con il ruolo di professore di canto, mentre la Di Patrizi ha spiccato il volo nel mondo della discografia.

In quell’occasione i due hanno trascorso qualche ora insieme dopo l’esibizione al concerto di beneficenza per l’ospedale Bambino Gesù. Mentre stava per salire in auto, però, Elodie è stata vittima di un incidente bollente. In pratica le è salito il cappotto e sembra proprio che la fidanzata di Marracash abbia dimenticato di indossare la biancheria intima. (Continua dopo le foto)

La collaborazione con Stash e Marracash

In quell’occasione Elodie e Stash dei The Kolors sono stati paparazzati dal magazine di gossip Nuovo mentre, sorridevano sotto la pioggia, si indirizzavano verso il veicolo per raggiungere il ristorante dove avevano prenotato.

E proprio in quella circostanza, una volta aperto lo sportello la Di Patrizi è salita sull’auto, scopre le gambe toniche fasciate da calze autoreggenti. Ma sembra proprio che l’ex allieva di Amici aver lasciato la lingerie nel cassetto della sua abitazione.

Con i The Kolors la giovane ha realizzato la canzone “Pensare male”. Mentre ha conosciuto il fidanzato con Marracash durante un’occasione di lavoro, ovvero con la collaborazione del brano “Margherita”, che è diventato un vero e proprio tormentone estivo.