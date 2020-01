Avete mai visto la prima figlia di Maurizio Costanzo? Ecco Camilla, molto somigliante al padre [FOTO]

Chi sono i figli di Maurizio Costanzo?

Senza ombra di dubbio la vita sentimentale di Maurizio Costanzo è molto movimentata. Infatti nella sua vita è stato sposato ben quattro volte e ha tre figli. Il primi due avuto in modo naturale da una precedente compagna, mentre il terzogenito, Gabriele, lo ha adottato insieme a Maria De Filippi.

Gli altri due, invece sono venuti al mondo all’unione con la sua seconda consorte, ovvero Flaminia Morandi. Camilla è una scrittrice come il padre, mentre Saverio è un regista. Ma andiamo a vedere nel dettaglio qualche informazione sulla primogenita dall’artista capitolino.

Camilla e Saverio Costanzo: figli di Maurizio e Flaminia Morandi

Come accennato prima, Camilla e Saverio fanno parte del mondo del cinema. Infatti la primogenita è una sceneggiatrice e una scrittrice. In passato, però, la donna ha fatto anche l’attrice recitando in tre pellicole cinematografiche.

In un ‘intervista, il marito di Maria De Filippi ha detto che sua figlia riesce a conciliare il mestiere di madre con quello di scrittrice di libri. Ricordiamo che Maurizio Costanzo ha avuto Camilla e Saverio con Flaminia Morandi, anch’essa famosa giornalista. (Continua dopo la foto)

Chi è Camilla Costanzo? Le sue dichiarazioni e quelle del padre

In un’intervista realizzata un po di tempo fa, Maurizio Costanzo diceva che Flaminia Morandi è la madre dei miei figli e di questo le sarò sempre grato. Il giornalista romano. infatti, ha un ottimo rapporto con Camilla e Saverio. Stessa cosa anche con la ex moglie che, nonostante siano trascorsi tanti anni dalla separazione hanno dei rapporti civili.

La primogenita del conduttore del Maurizio Costanzo Show è una donna abbastanza riservata e sembra proprio di essere ‘allergica’ ai social network. In un’intervista realizzato non troppo tempo fa la scrittrice e autrice ha dichiarato di essere una persona molto sensibile e che si commuove spesso. In quell’occasione la sorella maggiore di Gabriele pronunciò questo motto: “Chi desiste dalla lotta è un fio de m***a”.