Avete mai visto la casa di Tiziano Ferro? Una villa ultra moderna a Los Angeles che condivide col marito

Senza dubbio Tiziano Ferro è di sicuro uno dei cantanti più attesi sul palco dell’Ariston. L’artista nel corso degli anni è riuscito ad ottenere grande successo, diventando una vera e propria icona del pop in Italia e all’estero.

Il noto cantautore di Latina sarà presente in tutte le serate del Festival di Sanremo e intanto procede a gonfie vele anche la vendita del suo ultimo album. Circondato dall’affetto dei suoi fan e non solo, il cuore di Tiziano Ferro da tempo è occupato da Victor. La coppia si è unita in matrimonio da pochi mesi ed insieme vivono in una splendida casa a Los Angeles.

La casa di Tiziano Ferro

Il cantautore italiano da poco è convolato a nozze con Victor Allen. La coppia è insieme da diversi anni e finalmente ha coronato il loro sogno d’amore in America. Entrambi vivono in un casa ultra moderna a Los Angeles e l’abitazione rispecchia molto la personalità di Tiziano Ferro.

La villa è molto luminosa, infatti, è possibile vedere tantissime finestre in ogni angolo dell’appartamento. Tutto è stato studiato in ogni dettaglio, e il contrasto delle sfumature utilizzato dall’arredamento e dalla pittura rende dinamico l’aspetto della casa.

Dando uno sguardo alle sue foto pubblicate su Instagram possiamo notare, come Tiziano ami la letteratura e la musica. Una grandissima libreria, fa da padrona l’aria salone e cattura l’attenzione di chiunque entra. (Continua dopo il post)

Tanto spazio dedicato alla musica e alla lettura

L’appartamento di Tiziano Ferro è suddiviso due due pia. La parte superiore, come si vede dalle immagini è circondata dal bianco e dal grigio. Colori contrastanti illuminati da lampadari raffinati che intensificano la luce proveniente dalle grosse finestre.

Per la camera da letto, invece ha scelto il bianco e il nero. Nella casa del cantautore non ci sono distanze tra la sua vita privata e quella professionale. Il marito di Victor ha ben pensato di ricrearsi all’interno della sua dimora una stanza dedicata al suo lavoro e alla sua passione. Si tratta di una camera dove l’artista ama progettare i testi delle sue canzoni in pieno relax.