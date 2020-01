Conoscete la suocera di Caterina Balivo? Ecco Mirella, madre di Guido Maria Brera [FOTO]

La vita sentimentale di Caterina Balivo

Caterina Balivo ha trovato la sua dimensione grazie a Vieni da me, il programma del pomeriggio di Rai Uno che ogni giorno riceve degli ascolti soddisfacenti nonostante la concorrenza di Uomini e Donne.

Anche dal punto di vista sentimentale la conduttrice napoletana sta vivendo un matrimonio da favola con Guido Maria Brera, il manager finanziario da cui ha avuto due figli, Guido Alberto e Cora. E la suocera l’avete mai vista? In un appuntamento di Vieni da me la donna si è presentato in studio facendo una sorpresa alla nuora.

La suocera di Caterina Balivo a Vieni d me

Un po’ di tempo fa a Vieni da me si è presentata la signora Mirella, suocera di Caterina Balivo e madre di Guido Maria Brera. Quest’ultimi sono convolati a nozze nel 2014 a Capri con una cerimonia elegante e per pochi intimi. Come ha dichiarato in un’intervista, la conduttrice partenopea ha confidato di aver conosciuto il marito ad una cena e da quel momento in poi non si sono più lasciati.

In poche parole tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di scena. I follower della Balivo hanno avuto modo di conoscere la suocera Mirella attraverso delle foto condivise su Instagram. (Continua dopo la foto)

Chi è la signora Mirella?

La signora Mirella si è presentata a Vieni da me nella puntata andata in onda lo scorso 21 dicembre, in occasione del suo 85esimo compleanno. L’anziana donna si è accomodata tra il pubblico per poter ascoltare le previsioni di Simon & The Stars. Dopo aver sentito la previsione sul segno astrale Capricorno, la madre del manager Guido Maria Brera ha detto di avere un buon carattere.

La suocera della Balivo, inoltre, ha anche rivelato di saper parlare molto bene la lingua inglese. Il motivo? Quando aveva 18 anni decise di recarsi a Londra. Ma durante il racconto ha avuto un simpatico battibecco con la nuora che ha fatto alcune precisazioni sul viaggio in Gran Bretagna della nonna dei suoi due figli.