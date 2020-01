Manuela Arcuri e fa strage di cuori: sotto la doccia con un asciugamano striminzito, si vede tutto [FOTO]

Manuela Arcuri lontana dalla tv per la famiglia

Dopo la nascita del figlio Mattia, Manuela Arcuri ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi anima e corpo alla famiglia. E pensare che la nota attrice e modella per anni è stata uno dei volti di punta delle fiction di Canale 5.

Tuttavia, dopo un periodo in sordina lo scorso anno l’artista laziale è stata una delle protagoniste di Ballando con le Stelle, il talk di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Qualche mese fa, inoltre, la donna è diventata zia grazie alla nascita del figlio di suo fratello Sergio, anch’esso attore.

L’attrice e soubrette laziale mezza nuda in doccia. La foto su IG

Manuela Arcuri è come il vino buono, più passa il tempo è meglio è. La nota attrice di Latina è sempre stata una delle donne dello spettacolo più belle ed affascinanti del nostro Paese. Nonostante negli ultimi anni sia stata lontana dalla televisione, tranne la parentesi Ballando con le Stelle, il suo account Instagram è abbastanza seguito e piace moltissimo ai follower perché la sorella maggiore di Sergio si mostra sempre spontanea con delle foto meravigliose e originali.

Nello specifico lo scatto è realizzato in versione bianco e nero dove la bella Arcuri Manuela di avere ancora un fisico spettacolare. Un décolleté straripante e gambe chilometriche hanno mandato in visibilio il popolo del web. Ovviamente l’immagine in questione è stata molto apprezzata dai seguaci che, oltre a migliaia di likes hanno lasciato dei complimenti all’ex collega di Gabriel Garko. (Continua dopo la foto)

Manuela Arcuri compie 43 anni

Qualche giorno fa la bella Manuela Arcuri ha compiuto gli anni, 43 per l’esattezza. L’attrice di Latina in questi anni ha recitato anche al fianco del fratello più piccolo Sergio nelle fiction: Io non dimentico, L’onore e il rispetto, Sangue caldo e Pupetta – Il coraggio e la passione.

Talmente è amata dai fan che quasi vent’anni fa è stata posta una statua che la raffigura sul lungomare di Porto Cesareo e che riporta la seguente frase: “Il mare di Porto Cesareo a Manuela Arcuri simbolo di bellezza e prosperità”.