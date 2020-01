Michelle Hunziker ‘tradita’ nel giorno del suo compleanno: Tomaso Trussardi con un’altra donna [FOTO]

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: vacanza sulle Alpi Carniche

Chi segue Michelle Hunziker sa perfettamente che qualche giorno fa ha festeggiato il suo 43esimo compleanno. Per l’occasione la conduttrice di All Together Now e il marito Tomaso Trussarsi hanno deciso di trascorre un po’ di relax sulle Alpi Carniche.

A testimoniarlo sono le foto e le clip che entrambi i coniugi hanno condiviso sui loro rispettivi account Instagram. Ma il fine settimana sembra essere iniziato col piede sbagliato per la soubrette svizzera e la sua dolce metà. Per quale ragione? A rivelarlo sono stati i diretti interessati.

Il marito di Michelle Hunziker becca Trussardi con un’altra donna

Dopo settimane di lavoro, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno deciso di trascorrere un po’ di tempo insieme in compagnia delle figlie Sole e Celeste nelle meravigliose Alpi Carniche. Un’occasione perfetta per festeggiare il 43esimo compleanno della conduttrice di Striscia la Notizia che tra l’altro, tornerà dietro il bancone a fine aprile 2020. Ma il week-end sembra non sia iniziato col verso giusto.

Per quale ragione? La soubrette elvetica ha ‘pizzicato’ il consorte Tomaso insieme ad un’altra donna proprio nel giorno del suo compleanno. La madre di Aurora Ramazzotti ha avuto una strana reazione che ha prontamente documentato con un scatto su Instagram. Ovviamente si tratta di uno scherzo da parte dei coniugi. (Continua dopo la foto)

Michelle Hunziker si vendica del consorte Tomaso

Dopo aver visto il marito Tomaso Trussarsi con un’altra signora, Michelle Hunziker ha deciso di vendicarsi allo stesso modo. In che senso? La soubrette svizzera creando una simpatica gag che ha divertito moltissimo tutti coloro che la seguono sul social network.

Nello specifico la 34enne si è fatta fotografare in compagnia di un uomo mentre chiacchierano tranquillamente seduti su una panchina. E se nella prima Storia di Instagram la Hunziker scriveva il tradimento del consorte, nella seconda ha detto di essersi organizzata anche lei. Ecco la foto in questione: