Paola Barale, ha un nuovo fidanzato ecco chi è (FOTO)

Paola Barale con un fidanzato nuovo di zecca, la conduttrice non si nasconde più, scopriamo chi è

Ospite a Domenica In, Paola Barale è stata intervistata da Mara Venier. La bella e affascinante soubrette piemontese però non era sola, ma è arrivata accompagnata da un uomo. Pare che sia il suo nuovo fidanzato, che da Milano è venuto con lei fino a Roma.

La notizia che la Barale ha un nuovi fidanzato ha sorpreso un po’, perché era da tempo che la conduttrice non aveva un compagno. Ricordiamo che dal 1998 al 2002 è stata sposata con Gianni Sperti, e poi è stata fidanzata per 13 anni con il modello Raz Degan. La loro relazione è finita però nel 2015m e di recente ha dichiarato di non credere più nell’amore.

A fare la domanda a Paola se fosse impegnata sentimentalmente è stata proprio la Venier. E così, quasi inaspettatamente, la Barale ha risposto che sì, è impegnata. La risposta è stata presa con molta gioia dalla presentatrice di Domenica in e le donne hanno fatto divertire il pubblico.

Paola Barale a Domenica in con il fidanzato

L’intervista alla Barale è stata fatta nello spazio dedicato alla Posta del cuore. Le due donne sembravano in sintonia e mentre rispondeva all’intervista la Barale ha presentato il fidanzato. Chi è dunque il fortunato?

Si tratta di Alessandro Carollo ed è noto come l’osteopata dei vip. Pare infatti che sia proprio Carollo ad avere in cura diversi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui anche Belen Rodriguez e l’ex velina Elisabetta Canalis.

La conduttrice in realtà ha detto che Alessandro è un amico, ma oramai le foto di loro due insieme sono su tutti i giornali. E’ difficile credere che tra i due ci sia solo un’amicizia! (Continua dopo la foto)

Paola Barale e la sua carriera

Nata a Fossano il 28 aprile del 1967, Paola Barale diventa popolare quando inizia a condurre Buona Domenica a Mediaset al fianco di Maurizio Costanzo.

Nel 1999 vince un telegatto come personaggio televisivo femminile dell’anno. In tanti l’hanno spesso paragonata a Madonna per la sua incredibile somiglianza con la cantante. Entrata nel cuore dei fan, per un lungo periodo è stata tuttavia lontana dalle scene per scelta.

La rivediamo dopo tanti anni ospite in diversi programmi, in cui annuncia di avere nuovi progetti da portare avanti. Le novità sulla sua vita privata ovviamente sono piaciute ai fan.