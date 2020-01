John Karlen, è morto il popolare attore americano della serie tv Dark Shadows

L’attore John Karlen è morto, aveva interpretato diversi telefilm e serie tv, il decesso è avvenuto per un’insufficienza cardiaca

E’ morto John Karlen, attore celebre per aver interpretato serie tv famose come Dark Shadows e molti telefilm. L’attore aveva 86 anni ed è scomparso lo scorso mercoledì. A dare la notizia è stata la pagina ufficiale della soap opera statunitense Shadowgram, dedicata appunto ai fan della serie tv di Dark Shadows.

Trasmessa tra il 1967 e il 1971, è stata un grande successo e nel 2011 il regista Tim Burton ha perfino realizzato una versione cinematografica. Nella pellicola gli attori principali erano Michelle Pfeiffer e con Johnny Depp.

L’attore ha debuttato a Broadway tra gli anni ’60 e ’70 e dal palcoscenico del teatro è partita la sua carriera. Poi è entrato nel mondo dei telefilm e delle serie tv, e ne ha girati davvero tanti. Karlen si è fatto conoscere con Mannix, Il tenente Kojak, Medical Center, Le strade di San Francisco, Agenzia Rockford, Sulle strade della California, Barnaby Jones.

John Karlen ha vinto un Emmy Award per la recitazione

La fama vera e propria per l’attore è arrivata con serial della Abc Dark Shadows in cui sostituì James Hall dopo cinque episodi. Nella serie Karlen ha interpretato Willie Loomis, il personaggio che liberava un vampiro da un riposo durato più di 100 cento anni.

L’attore rivestì questo ruolo fino a quando non finì la serie negli anni Ottanta. Tra le serie più famose in cui ha recitato successivamente vi è quella poliziesca della Cbs New York, New York, trasmessa tra il 1982 e il 1988. Ha rivestito il ruolo di Harvey Lacey, il marito casalingo e devoto di Tyne Daly, Per questo ruolo nel 1986 ha vinto un Emmy Award, riconosciuto all’attore per la recitazione.

L’attore ricordato da tanti amici e colleghi

Per commemorare la sua morte Kathryn Leigh Scott, l’attrice americana che recitò con lui Maggie Evans, ha scritto una dedica nel suo blog. L’attrice ha detto di ricordare tante cose dell’attore e ha anche aggiunto di aver saputo che è morto sereno e che non ha sofferto.

Karlen da tempo soffriva di gravi problemi di salute. Lo scorso marzo era stata data la notizia che l’attore era stato colpito da un ictus. A dare la notizia era stata sempre la pagina ufficiale ShadowGram, una newsletter che i fan della serie seguono.