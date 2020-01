Anna Mazzamauro contro Paolo Villaggio: era amico solo dei ricchi e cattivo con gli altri

Anna Mazzamauro accusa Paolo Villaggio di aver avuto preferenza per i ricchi, tra loro due non ci fu mai una vera amicizia

Ospite alla trasmissione ‘Vieni da me’ condotta da Caterina Balivo, Anna Mazzamauro ha parlato del rapporto che aveva con Paolo Villaggio. L’attrice ha accusato l’attore, scomparso il 3 luglio del 2017, parer fosse un po’ cattivo e che facesse di tutto per mettere gli altri a disagio.

I due non furono mai veri amici, anche perché l’attore le confessò che frequentava solo attori ricchi. La Mazzamauro non gradì mai questa risposta di Villaggio e nel raccontarla alla Balivo l’ha ricordata con amarezza.

L’attrice girò anche diversi film con Villaggio, in cui interpretava Fantozzi, e aveva imparato a conoscerlo. Dietro questo suo carattere irriverente si nascondeva una grande intelligenza, che l’attrice ovviamente ha riconosciuto.

Anna Mazzamauro ricorda con parole aspre Paolo Villaggio

Durante l’intervista la Mazzamauro ha raccontato che, alcuni anni dopo, ha rivisto Paolo Villaggio. L’attrice ha quindi preso il libretto degli assegni dalla borsa e gli ha detto di controllare e vedere se potevano diventare amici. Alla domanda della Balivo se avessero mai mangiato assieme la Mazzamauro ha risposto di no, perché altrimenti avrebbe dovuto pagare lui.

Insomma, tra i due non correva buon sangue, anche se per diverse volte avevano recitato assieme. Le dichiarazioni dell’attrice hanno spiazzato tutti, e in realtà nessuno si aspettava queste risposte. Nel corso dell’intervista ha anche detto di preferire tra i personaggi famosi Al Bano, con cui ha anche girato un film. L’attrice ha ammesso che il cantante gli piaceva e che lo avrebbe sposato.

La Mazzamauro e la sua carriera

L’attrice è salita alla ribalta con l’interpretazione della signorina Silvani, donna per la quale Fantozzi provava una fortissima attrazione. Per quanto riguarda il personaggio che l’ha resa famosa l’attrice ha detto che quando si nomina Fantozzi pensa alla Silvani.

Un personaggio che le ha lasciato addosso come un marchio dal quale non si è mai liberata del tutto. La gente la ricorda proprio per quella parte interpretata tanto tempo fa e a volte ha l’impressione che la vada a vedere a teatro per quello.

Gli spettatori assistono ai suoi spettacoli solo per ridere e divertirsi, e ha aggiunto che la signorina Silvani è una signora sciocca. Questo particolare personaggio che ha interpretato per la Mazzamauro è una donna rimasta sola proprio perché sciocca.