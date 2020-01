Uomini e Donne, ecco la migliore scelta degli ultimi anni secondo i fan

La migliore scelta

I fan del programma Uomini e Donne tendono a fare spesso dei commenti sulle coppie e sulle scelte sul web. Hanno commentato un’opinione di Tina Cipollari, secondo la quale la scelta migliore sarebbe stata quella di Giulio Raselli.

Quest’ultimo ha confessato a Giovanna Abate di essere innamorato di Giulia D’Urso. In effetti sono nati dei dubbi, dato che l’amore non può nascere all’improvviso.

Inoltre è risultato palese il suo essersi preso gioco di Giovanna perché ha fatto di tutto per farla restare fino alla fine. Per gli utenti social le scelte di un tempo regalavano emozioni, ma quella che è rimasta impressa più di tutte è stata quella di Andrea Cerioli.

‘Non bacio nessuna per non scadere ai suoi occhi’

La migliore scelta degli ultimi anni è quella di Andrea. Il tronista ha avuto una seconda possibilità dopo la sua partecipazione a Temptation Island Vip. In passato andò via da solo dallo studio e decise di frequentare una corteggiatrice in un secondo momento. La relazione è giunta al termine, così Andrea ha accettato il ruolo di tentatore.

Grazie a una delle fidanzate del villaggio ha ottenuto ulteriore visibilità. Per questo motivo la redazione gli ha permesso di indossare di nuovo i panni del tronista. La sua permanenza nel programma è durata meno di due mesi perché è rimasto folgorato da Arianna Cirrincione.

Il ragazzo non ha atteso il giorno prestabilito della scelta, così inaspettatamente ha preso questa decisione. Nelle ultime esterne non si è lasciato andare con le altre perché non voleva far dispiacere Arianna.

Oggi la coppia attualmente vive un’intensa storia d’amore, in quanto sui rispettivi profili Instagram compaiono sempre complici e innamorati. Gianni Sperti sosteneva che tra loro ci fosse un accordo, ma con il tempo si è ricreduto. La loro favola dimostra che in studio televisivo si può incontrare l’anima gemella.

La migliore coppia del 2019

Se per i fan Andrea ha fatto la scelta più bella, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono stati considerati come la miglior coppia del 2019. Lorenzo corteggiava Sara Affi Fella, ma non fu scelto. Quando si è seduto sul trono ha avuto modo di conoscere Giulia Cavaglia. I telespettatori pensavano che sarebbe andato via con lei, ma l’arrivo di Claudia ha cambiato le cose. Ora i due convivono a Roma e hanno in mente tanti progetti, come il matrimonio.