Grande Fratello Vip, Licia Nunez parla dell’ex fidanzata: “Che botta. Poteva venire a confrontarsi”

Licia Nunez è senza ombra di dubbio una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip 4. L’attrice ha parlato della sua omosessualità sin da subito raccontando delle sue storie d’amore.

In tal senso ha fatto molto discutere l’incontro con Imma Battaglia, attuale moglie di Eva Grimaldi con la quale ha avuto una lunga relazione. Ad onor del vero il confronto non è stato molto fruttuoso visto che è finito in una lite.

Al momento del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, Licia Nunez era fidanzata. E’ notizia di questi giorni che la compagna dell’attrice ha deciso di lasciarla. Per farla si è affidata ad un post pubblicato sui social. La notizia ha sconvolto Licia che non si aspettava un comportamento di questo tipo dalla donna che amava.

La fine della storia d’amore di Licia Nunez

Imma Battaglia e Licia Nunez hanno parlato della loro storia d’amore. Nonostante la grande differenza d’età le donne hanno vissuto una relazione molto intensa e profonda. Secondo l’attrice la compagna amava lei più della sua stessa vita. Una storia durata alcuni anni ma naufragata proprio in concomitanza con l’inizio della frequentazione della Battaglia con Eva Grimaldi. Dopo la fine della loro relazione entrambe sono andate avanti, con nuove persone entrate nella loro vita.

Licia Nunez ha anche rivelato nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia di essere fidanzata attualmente. Secondo quanto riportato dal sito Gossipetv la compagna di Licia si chiama Barbara. Non è stato chiarito da quanto tempo le due stiano insieme, fatto sta che proprio quest’ultima ha deciso di prendere le distanze dalla concorrente del Grande Fratello.

Secondo quanto riferisce il sito sopracitato, Barbara avrebbe lasciato Licia Nunez tramite instagram. L’attrice avrebbe raccontato alcune cose che la donna non è riuscita a superare. Nonostante abbia provato a capire e a comprendere del perchè avesse deciso di fare tali dichiarazioni non c’è riuscita.L’ormai ex fidanzata dell’attrice, in chiusura, ha augurato buon percorso a quest’ultima.

La reazione di Licia Nunez

Nell’ultima puntata di Grande Fratello Vip 4 è stata comunicata la decisione della fidanzata di Licia Nunez di prendere un’altra strada. Una scelta che ha lasciato a bocca aperta l’attrice che non si aspettava questo tipo di reazione. La donna, infatti, si è chiesta più volte come mai la compagna non abbia cercato il confronto prima di fare una scelta così importante e si sia limitata a scrivere un post sui social.

Licia Nunez, inoltre, ha sottolineato che negli ultimi periodi della sua vita non riesce a trovare la tanto agognata serenità. La separazione a distanza con la fidanzata è stato per lei un colpo molto duro sul quale dovrà lavorare per cercare di superarelo.