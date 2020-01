Madonna annulla il concerto: “Devo occuparmi della mia salute”

Madonna cancella il concerto di Londra previsto il 27 gennaio per problemi di salute

Problemi di salute fermano Madonna. La pop star mondiale è stata costretta a cancellare l’ennesimo concerto per delle complicazioni che la affliggono da diversi mesi ormai. Il Madame X Tour si rivela stregato.

Suo malgrado deve saltare appuntamenti importanti, quale l’esibizione di Londra in programma il 27 gennaio. Difatti, i medici le hanno tassativamente imposto un’ulteriore pausa così da permetterle di riposare e non peggiorare la delicata situazione.

Il tour internazionale di Madonna è partito sotto le peggiori premesse, con il via posticipato di alcune settimane, frenata da esigenze tecniche. Quindi, passato solamente un mese dal debutto, la salute si è messa di traverso. Tutto per colpa di un infortunio al ginocchio capitatole in prossimità della performance prevista alla BAM Howard Gilman Opera House di New York.

Tour maledetto

Nonostante le cure, i medicinali e l’impegno, una volta tornata in scena Miss Ciccone ha sventolato bandiera bianca nel mese di dicembre, in quanto i dolori accusati iniziavano a peggiore.

Dunque, la regina del pop non ha potuto fare altro che cancellare la parte finale della tournée pianificata negli Stati Uniti. All’avvento del 2020, sembrava aver discretamente recuperato le forze, tanto da esibirsi in Europa, nella città dove vive da alcuni anni, Lisbona.

Il calvario affligge però di nuovi oggi Madonna, intervenuta su Instagram per annunciare l’ennesimo stop forzato. Nel messaggio si dichiara profondamente dispiaciuta di dover annullare il concerto di lunedì 27 gennaio a Londra. Su consiglio dei medici prenderà un riposo di alcuni giorni.

Madonna: la salute al primo posto

Come noto – continua – è falcidiata da dolori fin dall’inizio del tour, tuttavia è costretta ad ascoltare il proprio corpo e porre la salute in cima alle priorità. Onde evitare di deludere i fan o compromettere l’integrità dello show, proseguirà finché sarà possibile.

Lo spettacolo di mercoledì 29 gennaio andrà da previsione. Ancora le dispiace dare segnale di resa, ben più di quanto gli ammiratori possano immaginare. Per quanto sia tenace, l’artista di origini italiane ha anche lei dei limiti e, su consiglio degli esperti, si ritaglierà un necessario break in modo da offrire le migliori esibizioni in futuro.