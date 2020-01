Diletta Leotta, dieta senza limiti: web scandalizzato

Diletta Leotta segue una dieta molto particolare. Gli utenti le danno della bugiarda

Per il Festival di Sanremo 2020 occorre tirarsi a lucido, sfoggiare un fisico impeccabile. Grata dell’opportunità riservatale, Diletta Leotta ha scelto di seguire una dieta molto particolare.

Difatti, la 28enne siciliana, noto volto della piattaforma on-demand Dazn, pubblica su Instagram una fotografia che la ritrae dentro la sua camera d’albergo, mentre mangia un piatto composto da… toast e patatine fritte!

Ma gli sguardi degli utenti convergono su un preciso dettaglio. In questo scatto Diletta Leotta porta una camicetta bianca e nient’altro, mettendo in evidenza le sue sensuali gambe. Un fan la definisce splendida meraviglia, un altro la regina delle patatine, e ancora top, la più bella di tutti, principessa bellissima.

Dubbi sul fisico

A testimonianza dei favori conquistati, l’immagine condivisa ha ricevuto in pochi istanti numerosissimi like e commenti. Insomma, al solito la siciliana ha fatto pieno centro, ammirata da tanti calorosi fan in rete, che lei non perde mai occasione di accontentare, posando in scatti ammiccanti, alcuni perfino spudorati.

C’è però chi nutre dei dubbi sul fisico di Diletta Leotta: possibile che sia talmente perfetta nonostante mangi cibo spazzatura? L’elevato contenuto di calorie lascia immaginare sia una mera provocazione. Poi ci ha pensato la didascalia di Diletta a suscitare vibranti polemiche, in cui la definisce dieta pre-Festival.

Diletta Leotta: le rimostranze del web

Scontato il processo generato dalla battuta della ragazza e tanti ritengono sia bugiarda. Tra i numerosi commenti in calce si leggono attacchi di vario tipo. Qualcuno glielo comunica apertamente: nessuno crede nelle sue parole.

Impossibile mangi tali schifezze: fa la foto e poi mangia due foglie di insalata. E così via. Se in molti hanno preso di mira Diletta Leotta, altre persone ne hanno preso le difese perché, sporadicamente, è giusto sgarrare nel piano alimentare.

E chi ha il coraggio di dar loro torto? Chi ha un minimo di conoscenza sull’alimentazione saprà che anche gli atleti professionisti talvolta saltano il regime abituale. Purché rimanga l’eccezione, va bene togliersi degli sfizi e forse siamo di fronte ad un caso di tale genere.