Gemma Galgani, pazienza finita: “Una pagliacciata!”

Gemma Galgani di Uomini e Donne incassa le critiche: parteciperebbe al dating show solo per popolarità

Che Trono Over sarebbe senza Gemma Galgani? Il successo delle puntate di Uomini e Donne imperniato su dame e cavalieri vede la piemontese assoluta protagonista. Da un decennio regala spettacolo negli studi del dating show, anche se il suo viaggio alla ricerca del grande amore non ha finora dato i frutti sperati.

Ha frequentato tanti uomini, tutti diversi, ma nessuno di loro si è rivelato quello giusto. Per alcuni è una tenace sognatrice, per altri una gran volpona, interessata unicamente ad avere i riflettori puntati addosso.

La chiave di lettura di Alessandro Cecchi Paone

Analogamente a personaggi transitati in passato sempre nella trasmissione di Maria De Filippi, pure Gemma Galgani riceve le critiche, croce che qualunque celebrità deve coricarsi sulle spalle.

Nell’ultimo numero del settimanale Nuovo Tv, una telespettatrice ha scritto alla Posta di Alessandro Cecchi Paone. È davvero stufa: Gemma ha fatta secondo lei il suo tempo. Dopo la frequentazione con Juan Luis, un completo fallimento, sta cercando l’amore da due nuovi cavalieri, una pagliacciata, aggiunge la signora.

Gemma Galgani – conclude – passa da un fiore all’altro, spinta dall’obiettivo di apparire in tivù. Rimediate tante delusioni, chiunque avrebbe gettato la spugna e sarebbe tornato a casa. Nella vita reale sarebbe per lei più semplice trovare l’anima gemella.

Gemma Galgani come tutti gli altri

Dunque, Alessandro Cecchi Paone ha rivelato la propria opinione su Gemma e sul format ideato da Queen Mary. Il divulgatore scientifico crede poco nelle ambizioni delle persone coinvolte. Teme siano pochissime i partecipanti realmente interessati a trovare un partner.

E allora perché si presentano? Pubblicità. Uomini e Donne offre visibilità nonché, a volte, un’opportunità di entrare nel mondo dello spettacolo. Tesi accettabile in un certo senso, da qui sono infatti partite le carriere di Giulia De Lellis (corteggiatrice scelta da Andrea Damante) e non solo.

È però altrettanto vero che Juan Luis Ciano, una volta smesso di frequentare Gemma Galgani e abbandonato lo show, ha accantonato le velleità televisive. La verità, come spesso accade, sta forse nel mezzo con le persone in buona a “compensare” quelle in malafede.