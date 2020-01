Pupo inchioda Alfonso Signorini: “Mi ha proibito di parlare”

Pupo ammette di avere problemi con Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 4

Pupo a ruota libera. Ospite di Tv Talk, il cantante ha preso parola sul suo rapporto con Alfonso Signorini. Spinto dalla solita onestà intellettuale, il cantante ha spiegato che convivere nella stessa trasmissione è complicato.

Dapprima muove complimenti al direttore di rotocalchi rosa, vedendo in lui del talento per diventare un ottimo conduttore. Tuttavia, la relazione personale vive di alti e bassi. Nella fattispecie, Pupo ha detto di essere stato bruscamente fermato dal padrone di casa ed ha pure raccontato di discussioni avvenute dietro le quinte.

Il discorso verte sulle accuse indirizzate ad Antonio Zequila e Antonella Elia, autori di commenti ben poco delicati su Valeria Marini. A lasciare sgomento soprattutto ‘Er mutanda’, lasciatosi sfuggire una battuta davvero pessima: lui – ha detto – l’ex compagna del produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori la conosce in tutti i sensi, alludendo al flirt avuto in passato. Un comportamento anti-cavalleresco.

Stop violento

L’assenza totale di garbo ha sconvolto parecchi animi, memori della squalifica sancita per Salvo Veneziano, dopo le frasi volgari su Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. Pupo non intende elevarsi assolutamente a moralista. Nell’intervento dell’ultima puntata Signorini lo ha violentemente stoppato, in maniera anche sprezzante. Comunque guarda oltre.

Signorini ha alzato secondo lui la dialettica del reality show. Tuttavia, il fatto di intervistare, di chiedere e di esprimere opinioni, effettuare azioni individualiste – ha continuato Ghinazzi – rappresenta un po’ il limite da superare in qualità di presentatore. E crede lo farà perché secondo lui è un signor professionista.

Ad ogni modo, il cantante non è il padrone di casa. Non tira le redini e – ha concluso – deve mostrare pure un po’ di rispetto. Poi dietro le quinte si confrontano.

Pupo e Wanda Nara non ingranano

Gli ascolti del Grande Fratello Vip 4 languono, naturale cercare un responsabile. Dagli utenti se ne sentono di ogni: prima era Signorini, avventatamente promosso a protagonista principale, poi è partita la congiura contro gli opinionisti. Wanda Nara ha immediatamente scaturito curiosità, ma oggi numerosi telespettatori sperano che abbia i giorni contati.

Intanto Striscia la Notizia, mai così interessato al reality come quest’anno, ha svelato gli esiti del sondaggio riguardo a chi meriti di guidare il GF tra Barbara d’Urso, Simona Ventura e Signorini. Il verdetto? Simona Ventura, di misura su Carmelita. Tristemente in fondo alle preferenze Signorini, votato da pochissimi.