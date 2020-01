L’Isola dei Famosi: ex vincitore di reality pronto allo sbarco

L’Isola dei Famosi: ex vincitore di reality show approderà in Honduras

Che l’età dell’oro per i reality show sia finita? Dopo un 2019 piuttosto avaro negli ascolti, Mediaset ha ostinatamente confermato sia la doppia versione del Grande Fratello sia L’Isola dei Famosi.

Una bella iniezione di fiducia verso i format, malgrado l’andamento barcollante evidenziato, tolto, ovviamente, la versione Nip del papà di tutti i reality. Col nuovo anno i vertici di Cologno Monzese confidavano nel riscatto, ma il GF Vip 4, passato di mano da Ilary Blasi ad Alfonso Signorini, cincischia.

Andrà meglio a L’Isola dei Famosi? Lo sperano Alessia Marcuzzi e la produzione, impegnata nel comporre un cast accattivante, migliore della precedente edizione, quando, tolto l’incidente di Riccardo Fogli, le “trame” hanno provocato pochi sussulti. Nella squadra dei concorrenti potrebbe figurare pure Marco Baldini, storico speaker radiofonico nonché spalle di Rosario Fiorello. Lo sostiene Blogo.

Enormi debiti

Negli ultimi anni il 60enne ha fatto parlare di sé soprattutto per la ludopatia (la dipendenza dal gioco d’azzardo) e gli enormi debiti accumulati. L’Isola dei Famosi costituirebbe la via della redenzione, dopo un periodo tutto fuorché facile e tranquillo.

Fra l’altro, Baldini vanta nel proprio curriculum pure la partecipazione in un altro reality show, La Fattoria, a cui ha partecipato esattamente undici anni fa, ossia nel lontano 2009, insieme a Marina Ripa Di Meana e Fabrizio Corona. Dal programma ne uscì trionfatore devolvendo parte del montepremi ai terremotati de L’Aquila.

Così, a naso, sembra che la squadra dei naufraghi quest’anno riserverà tante soddisfazioni. Difatti, nelle scorse settimane vi riportavamo di presunti contatti con Alessandra Mussolini, pizzicata dai fotografi sotto la sede della Fascino.

L’Isola dei Famosi: il toto-nomi entra nel vivo

Sono fuoriusciti pure altri stuzzicanti nomi quali: Sara Tommasi, uscita dal pericoloso tunnel della droga; Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari e concorrente del GF 16; l’icona transessuale Eva Robin’s; Eleonora Giorgi, valente attrice ed ex gieffina; Sossio Aruta, conosciuto per Uomini e Donne e Temptation Island Vip; la pornodiva Milly d’Abbraccio.

Immaginarli spiaggiati, senza cibo e tormentati dai mosquitos, fa sperare in memorabili scene trash, da tramandare ai posteri.