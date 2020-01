Giovanna Abate tronista a Uomini e Donne: parlano Zarino e Burchielli

Giovanna Abate è la nuova tronista di Uomini e Donne. A commentare la scelta Alessandro Zarino e Veronica Burchielli

Giovanna Abate è la nuova tronista di Uomini e Donne, il dating show presentato da Maria De Filippi. Durante la registrazione della nuova puntata l’ex corteggiatrice è stata decretata nuova tronista: le andrà meglio in questa occasione? Lei pare crederci sul serio, amareggiata di Giulio Raselli, uscito dal programma con la sua rivale in amore, Giulia d’Urso.

Dopo la mancata scelta, Giovanna Abate ha manifestato forte malcontento per il comportamento tenuto dall’imprenditore piemontese, che, sostiene lei, non le ha mai aperto il proprio cuore.

Nella speranza di vederle stavolta scrivere il lieto fine, Maria ha stabilito di concedere una seconda opportunità a Giovanna, permettendole di sedersi sul trono. Manco il tempo della messa in onda che la notizia ha fatto il giro della rete e molti fan si sono già espressi, sul fatto che sia o meno la scelta giusta per il Trono Classico.

Il video sui social

Poche ore fa il fanclub ufficiale di Giovanna Abate ha condiviso via social un videomessaggio dove Veronica Burchielli e Alessandro Zarino commentano l’importante chiamata. Mentre viaggiano in auto i due le fanno i migliori in bocca al lupo.

In molti – fa sapere la Burchielli – vogliono una loro opinione riguardo ai recenti sviluppi… e Zarino le fa tanti complimenti! Sono felici della decisione presa poiché Giovanna Abate è una ragazza molto intelligente e se lo meritava.

Opinione personale di Alessandro, lei non c’entrava nulla con Giulio. Veronica crede invece che abbia fatto bene ad accettare la proposta e di viversi questa esperienza. Raselli ha puntato su un’altra, perciò perché rifiutare?

Giovanna Abate sul trono: la reazione degli utenti

Gli utenti sono perlopiù concordi: la Abate ha dimostrato di valere l’ambito posto, essendo una ragazza vera, proprio come Alessandro e Veronica. Poi, ovviamente c’è chi sposa la tesi contraria e addirittura si azzarda a definire lecchini i due.

Del resto, è proprio il bello di Uomini e Donne: nessuno ha risposta assolute, universali. Sulla base di quanto mostrato da Giovanna, i futuri spasimanti sarà meglio che abbiano le idee chiare.