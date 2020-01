Bianca Guaccero, addio Detto Fatto: passaggio alla concorrenza

Bianca Guaccero fuori da Detto Fatto a fine stagione: l’opinione di Maurizio Costanzo

Bianca Guaccero lascerà la conduzione di Detto Fatto a fine stagione. Appartiene alle scorse ore la clamorosa indiscrezione, secondo la quale la bella e brava pugliese chiuderà con il factual show in onda su Rai Due ogni pomeriggio.

Se l’addio si consumerà effettivamente lo scopriremo prossimamente, presumibilmente dalla stessa bitontina, una delle professioniste più affidabili legate al servizio pubblico. Intanto, riportarvi la notizia sembra il minimo, del resto prove fondanti paiono esserci.

Tra coloro che ne parlano si conta pure Maurizio Costanzo, voce autorevolissima, sempre informato sulle voci legate al piccolo schermo. Per parlarne pubblicamente deve aver chiaramente ottenuto delle conferme da fonti affidabili.

A immagine e somiglianza della padrona di casa

In svariate occasioni Bianca Guaccero ha professato amore per la trasmissione affidatale, cucitole addosso in quest’ultimo biennio. Le spiritose gag quotidiane preparate insieme a Gianpaolo Gambi, le top 10 di Jonathan Kashanian o i graffianti giudizi della stylist Carla Gozzi portano chiaramente l’impronta della padrona di casa, libera di esprimersi come meglio crede, sfoderando il suo talento eclettico.

Il gradimento popolare Bianca Guaccero se lo è conquistato nel tempo, presentatrice esemplare oltre che splendida madre. Ecco perché vederla volare verso altri nidi lascerebbe a tante persone l’amaro in bocca. E nell’editoriale curato su Libero condivide il loro pensiero Maurizio Costanzo.

Il giornalista riconosce in lei una brava attrice di teatro, gradita pure a Sky. Da uomo di mondo qual è, il marito di Maria De Filippi è consapevole della concorrenza, elemento alla base del commercio. D’altra parte i talenti bisognerebbe fare in modo di trattenerli dove già operano.

Bianca Guaccero lascia la Rai?

Insomma, Costanzo manda un chiaro appello ai dirigenti di Viale Mazzini. Confermare la Guaccero sarebbe sintomo di avvedutezza nelle scelte, mentre il settimanale Chi di Alfonso Signorini appare piuttosto convinto del suo passaggio in Sky.

Stando al magazine dovrebbe sbarcare su Tv8, il canale in chiaro del colosso di Rupert Murdoch, in modo da combattere con Mattino Cinque di Federica Panicucci, sicché le verrebbe assegnato un format proprio nella fascia oraria mattutina.