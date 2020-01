Salvo Veneziano: “Patrick, Pasquale e Sergio non amici. Cos’hanno fatto”

Salvo Veneziano sostiene che Patrick, Pasquale e Sergio non siano suoi amici. Un retroscena lo conferma

La furia di Salvo Veneziano travolge stavolta Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini. In questi giorni l’ex concorrente del GF 1, squalificato per frasi incresciose su Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto, ha preso di mira Alfonso Signorini, imputandogli di usare due pesi e due misure con lui e gli altri partecipanti del reality show.

Ha provato soprattutto fastidio nel vedere il direttore di Chi riderci sopra dopo i commenti di Antonio Zequila su Valeria Marini, la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso, già sufficientemente colmo. Sentitosi trattato da capro espiatorio intende far rivalutare la propria immagine, pesantemente minata così come quella della sua famiglia.

Ignorato dagli ex coinquilini

In un’intervista rilasciata a Libero, Salvo Veneziano si toglie qualche sassolino dalla scarpa pure nei confronti dei suoi ex coinquilini. Si sente tradito da Pasquale, Patrick e Sergio, comportatisi non molto bene con lui. Ha pagato per quella scena in diretta, per quello che ha fatto. Chiamarli pure amici crede sia errato. Non c’è amicizia. Salvo Veneziano lo ha accertato.

Non gli quadrano i conti nell’intera vicenda. Lo può garantire: ha sbagliato ed ha pagato. Ha chiesto scusa. Loro hanno a propria volta peccato di scarso rispetto. Quando sono entrati nel centro antiviolenza non gli hanno manco rivolto la parola. Se ne sono totalmente disinteressati, pensando unicamente a salvare la faccia.

Insomma, vale il detto mors tua vita mea. Mentre fino a pochi giorni fa ridevano e scherzavano tranquillamente, il trio avrebbe ignorato completamente Veneziano nel momento in cui le telecamere avevano smesso di seguirli.

Salvo Veneziano lasciato solo

Strano voltafaccia, perché fra l’altro Sergio e Salvo si conoscevano benissimo ancor prima di partecipare alla trasmissione. Esattamente vent’anni fa concorso entrambi nell’edizione numero uno del padre di tutti i reality, considerata da tanti la migliore in assoluto.

Alla tipica solidarietà maschile avrebbe fatto largo l’interesse di preservare la reputazione, ugualmente inquinata da recenti dichiarazioni choc. In una lettera inoltrata al settimanale DiPiù TV, Victoria Pennington, ex compagna di Pasquale, lo ha accusato di averle mancato ripetutamente di rispetto mentre stavano insieme. È giusto però lasciar ora parlare la difesa.