Oroscopo Paolo Fox del 27 gennaio 2020: le previsioni giornaliere per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 27 gennaio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per i 12 segni zodiacali. Stelle intriganti per i nativi del Toro. Periodo di grandi indecisioni per le persone nate sotto il segno Bilancia. Nel dettaglio, le previsioni astrali della giornata di lunedì per tutti i simboli dello Zodiaco.

Paolo Fox oroscopo 27 gennaio 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Periodo privo di concretezze ma per il prossimo mese qualcosa prenderà quota. Non perdete le speranze. In amore sta per iniziare una fase interessante.

Toro – Stelle intriganti vi vogliono pronti a un cambiamento. Alcuni di voi pensano di acquistare casa o cambiarla, altri invece pensano al risparmio. In ogni modo, il tema dominante di questo periodo è quello dell’ambiente in cui vivete.

Gemelli – Settimana agitata per coloro che devono ancora affrontare le controversie dell’anno scorso. Tuttavia, potrebbero esserci dei ritardi che vi fanno saltare i nervi, anche in campo sentimentale.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Nella scorsa settimana, alcuni di voi hanno scelto di abbandonare un percorso poco interessante e ora lottano per vincere. Non lasciatevi andare a considerazioni semplici e ottimistiche, non pensate a priori di aver vinto. Ci sono ancora molte cose da discutere.

Leone – State cercando una promozione o un miglioramento in campo lavorativo. Entro maggio dovete capire se vale la pena o no continuare un certo lavoro. Chi è in crisi con la propria azienda potrebbe seguire un nuovo percorso. In amore dovete avere molta pazienza.

Vergine – Nelle prossime due settimane ci sarà tanta agitazione. Tutto ciò che farete porterà successo ma dovete tenere a bada chi vi sta attorno. Situazione buona in amore solo dalla prossima settimana. Avete avuto così tanti impegni che l’amore è passato in secondo piano.

Previsioni di lunedì 27 gennaio 2020 da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Periodo di grandi indecisioni. Ci sono scelte difficili che da aprile diventeranno facili. Siete in una fase di tormento, dovete solo definire meglio tutto ciò che desiderate. C’è un rallentamento nelle contrattazioni o nelle questioni che riguardano la casa.

Scorpione – Fino a martedì avete tempo di recuperare forza fisica. Negli ultimi tempi avete avuto delle prove di affetto. Grazie al vostro malessere vi siete resi conto di quante persone vi stanno accanto.

Sagittario – In questo periodo vi trovate in una forte confusione mentale. Già da mercoledì ci sarà un recupero ma il meglio verrà dopo il 7 febbraio. Per ora, è meglio lasciare passare qualche giorno prima di prendere una decisione definitiva.

L’oroscopo di Paolo Fox del 27 gennaio 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Questo 2020 sarà un anno di grandi cambiamenti. Se avete una storia importante, lo diventerà ancora di più. Se avete chiuso una storia, potreste fare un incontro valido dal punto di vista lavorativo. Come dice un detto ‘Si chiude una porta, si apre un portone’. Prossime 48 ore molto efficaci.

Acquario – Avete bisogno d’amore. Confidatevi più spesso con una persona che può darvi buone regole di vita o un’indicazione per il vostro futuro. È assolutamente importante.

Pesci – Negli ultimi tempi è probabile che ci siano stati problemi fisici o personali. Adesso avete scoperto l’amore e le vittorie sono dietro l’angolo. In questi giorni avrete molti consensi e arriverà anche una grande soddisfazione.