Irene Fornaciari fidanzata di Massimo Boldi ” ecco perchè mi sono innamorata di lui”

La fidanzata di Massimo Boldi Irene Fornaciari rivela che la loro differenza di età non le fa paura, e parla dell’incontro con le figlie di Boldi

Durante la puntata di Domenica In la fidanzata di Massimo Boldi, Irene Fornaciari, è intervenuta per dire la sua sulla differenza d’età con l’attore. La Fornaciari ha detto al riguardo che Massimo le dà amore e vitalità, e tutto questo è pura felicità per lei.

La giovane ha aggiunto anche che quando una famiglia capisce che una coppia insieme è felice non può fare altro che essere anch’essa felice. Dalle parole di Irene è dunque apparsa chiara l’intenzione di proseguire la relazione con Boldi.

Nessun tentennamento, anzi, pare che i due abbiano anche voglia di mettere su casa, come ha detto Boldi in una sua dichiarazione. Per la Fornaciari comunque così stanno bene e non ha alcun desiderio di interrompere questo idillio. D’altronde, come tanti altri amori, anche il loro ha tante sfaccettature, e la loro intesa cresce ogni giorno.

Irene Fornaciari e Boldi si sono incontrati in treno per la prima volta

Sempre a Domenica In, intervistata da Mara Venier, Irene Fornaciari racconta di aver incontrato Massimo Boldi per la prima volta in treno. Organizzatrice di eventi lei, le viene subito l’idea di ingaggiarlo come testimonial per un evento importante.

Così ha cercato di fare la sua conoscenza, anche se con u po’ di imbarazzo. Massimo Boldi, invece, non è apparso per nulla infastidito, ed è stato molto gentile con lei. I due si sono scambiati i numeri di telefono e dopo due giorni lui le ha scritto.

La Fornaciari ha confessato che non è stato facile per lei iniziare una relazione con un uomo più grande di 34 anni. Ha quindi riflettuto a lungo prima di buttarsi, ma alla fine si è arresa.

La giovane felicissima e amata con Boldi

La Fornaciari ha 40 anni e sin dal primo momento ha conquistato il cuore di Massimo Boldi. In poco tempo è diventata la sua fidanzata ufficiale e si sono presentati insieme in tv lo scorso dicembre per la prima volta. Corrono anche le voci di un imminente matrimonio, ma ancora non c’è nulla di certo. La vicinanza di Irene ha fatto riaccendere in Boldi la voglia di tornare a fare film.

Intervistato dal settimanale Oggi, l’attore ha detto anche di aver trovato un anello adatto a lei, che sarà un pegno d’amore. Lo ha trovato a Lucca, grazie ad un amico di Irene, e lo ha donato alla sua fidanzata che è rimasta sorpresa. Per questo la Fornaciari non ha potuto fare a meno di ammettere che si sente davvero molto amata da Massimo. La Fornaciari ha anche detto di avere un ottimo rapporto con le tre figlie di Boldi.