Nilufar di Uomini e Donne dopo tanto mistero arriva l’annuncio: “ora posso svelarvi ogni cosa”!

Nilufar di UeD svela finalmente tutto, la bella iraniana annuncia grosse novità dal punto di vista lavorativo, è pronta per lanciare la sua collezione

Torna a far parlare di sé la bella Nilufar di Uomini e Donne, dopo un periodo di mistero in cui non ha voluto rivelare nulla. L’affascinante ex tronista ha annunciato finalmente che sta per partire con una novità grandiosa riguardo il lavoro.

Da sempre affascinata dal mondo della moda, insegue da tempo il sogno di inserirsi come stilista o magari con un brand proprio. In passato aveva già detto ai suoi fan che presto ci sarebbero state novità importanti, ma quelle che ha annunciato sono davvero strepitose!

I fan adesso sanno cosa bolle in pentola, il periodo del mistero è finito. Nilufar ha deciso che è il momento giusto per mettere i fan al corrente dei suoi progetti. E lo fa scrivendo sul suo profilo Instagram che ha creato una sua collezione di vestiti. Non solo! Ha anche detto come si chiama, ‘Daydreamer Collection’.

Nilufar ha chiamato la sua collezione Daydreamer Collection’

Un grande traguardo per la bella Nilufar, che ha finalmente realizzato il suo sogno. Il nome della collezione, ‘Daydreamer’ è anche un tatuaggio che la giovane ha sul costato. Emozionata per questo momento importante della sua vita, ha voluto condividerlo con i fan che la ammirano. Nel suo post ha rivelato di provare delle emozioni fortissime e di stare vivendo un sogno.

La nascita della sua collezione però è realtà e ha anche pubblicato uno scatto in cui vi è lei in un’anteprima della collezione. La giovane ha detto che lavora da mesi al progetto, ma che non ha voluto rivelare nulla perché voleva fosse una sorpresa. Avrebbe tanto voluto parlarne prima, ma non ha potuto, anche perché ha dovuto curare ogni cosa nei dettagli prima che fosse finita.

Il sogno di Nilufar è diventato realtà

La Addati ha detto nel post di tenere moltissimo a quanto ha realizzato e spera che tutto proceda bene, anche se si tratta di un piccolo progetto. Alla notizia data da Nilufar i fan sono esplosi dalla gioia e le hanno fatto tanti complimenti.

Sono stati in tanti infatti a farle gli auguri e a dirle che è stata bravissima e fantastica. Molti le hanno detto di essere felici per lei, perché è riuscita a realizzare il suo sogno. Il futuro della bella NIlufar appare davvero roseo e finalmente potrebbe esserci una svolta nella sua carriera lavorativa.