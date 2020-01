Carlo Pietropoli di Uomini e Donne in fuga verso Milano, perchè?

Carlo Pietropoli a Milano per Cecilia Zagarrigo, il tronista rincorre la corteggiatrice, cosa è successo?

Nuovi risvolti nella puntata del Trono Classico, e tante novità soprattutto su Carlo Pietropoli. Dalle voci pare che il tronista sia andato a Milano per chiarirsi con Cecilia Zagarrigo. La corteggiatrice era assente nella precedente puntata, così il tronista ha pensato di rincorrerla.

Pietropoli ha dunque fatto un bel gesto nei confronti di Cecilia, che due puntate fa si era eliminata dal programma per una discussione con Carlo. Dopo aver notato la sua assenza nella puntata di lunedì, Carlo ha riflettuto ed è andato a riprenderla.

L’assenza di Cecilia lo ha fatto smuovere, ma oltre all’incontro con la ragazza c’è anche altro. Infatti, il tronista è uscito anche con Ginevra, la corteggiatrice che non sapeva se scegliere lui o Daniele Dal Moro. A quest’ultimo la sua indecisione non è piaciuta e ha costretto Ginevra a scegliere.

Carlo Pietropoli riporta Cecilia in trasmissione

La ragazza però non ha avuto una risposta immediata e ha detto che comunque non le piacciono le persone che impediscono agli altri di agire liberamente. Ginevra ha anche sottolineato che quando ci sono in ballo dei sentimenti le cose si complicano.

Daniele, per tutta risposta, l’ha eliminata. E a questo punto Ginevra ha iniziato a corteggiare Carlo. Ma di certo non è finita qui e bisognerà capire se Carlo si sente solo un ripiego. Insomma, in questa confusione ha fatto la sua comparsa Cecilia, che pare però non abbia chiarito con Carlo.

Non appena Cecilia Zagarrigo è entrata in studio Marianna l’ha attaccata e ha detto che è tornata la sua rivale solo per farsi vedere. Secondo lei, infatti, Cecilia non è interessata veramente a Carlo e non prova nulla per il tronista. Tra le due donne la discussione prende una brutta piega, ma poi Marianna si scaglia anche contro Carlo Pietropoli perché non l’ha portata in esterna.

Marianna e Cecilia hanno litigato

Pietropoli ha risposto alla domanda di Marianna e le ha detto di non averla portata fuori perché aveva un motivo ben preciso. Infatti, lui era andato a Milano, a cercare Cecilia Zagarrigo, e quindi ha deciso di saltare l’esterna con Marianna.

D’altronde, Carlo era certo che se fosse stato fuori con Marianna avrebbero parlato solo di Cecilia, vista la gelosia della prima. E Pietropoli non aveva alcuna voglia di discutere cose inutili. Marianna, sentendo parlare così Carlo, è andata su tutte le furie. Cosa accadrà? Staremo a vedere!