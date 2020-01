Beautiful anticipazioni dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020: Zoe conosce Florence e fa una scoperta

Le anticipazioni di Beautiful garantiscono colpi di scena davvero clamorosi. Zoe conosce Flo e nota alcune stranezze nell’appartamento di Reese. Hope si affeziona alla piccola Phoebe e Steffy le fa una proposta spiazzante. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della popolare soap oltreoceano in onda da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio su Canale 5.

Anticipazioni Beautiful: Hope prende in braccio Phoebe

Liam tiene ancora tra le braccia la piccola Phoebe, e si meraviglia dell’incredibile somiglianza con Kelly. D’un tratto, Hope si presenta da Steffy per conoscere la nuova arrivata. La sorellastra si scusa per aver adottato Phoebe proprio quando lei ha perso Beth.

Hope la rassicura, dicendo di appoggiare la sua scelta. Un vagito attira l’attenzione della giovane Logan, la quale comincia a cullare la piccola Phoebe. Tra le due s’instaura un legame speciale, che non sfugge agli occhi attenti di Steffy e Liam.

Brooke chiede a Taylor come mai l’adozione sia avvenuta così in fretta. La psicologa le spiega che una giovane donna si è presentata da lei con l’intento di dare la propria figlia in adozione. E un suo collega l’ha poi presentata a Steffy. Reese, nel frattempo, va a trovare Zoe e le comunica che partirà alla volta di Londra. La rassicura di aver risolto tutti i problemi economici e che la sua non è una fuga ma una voglia di staccare la spina.

Zoe sospetta di suo padre

Le anticipazioni delle puntate italiane di Beautiful in onda fino al 2 febbraio si concentrano sulla piccola Phoebe. La neonata si lascia tranquillamente coccolare da Hope, come se fosse la sua vera madre. Steffy chiede alla sorellastra di aiutarla a crescere le due bambine e la giovane Logan accetta la sua proposta. Rimasta sola, la Forrester promette alla piccola Phoebe che non si separeranno mai.

Alla Forrester Creations, tutti i presenti danno il benvenuto a Liam e Hope. Quest’ultima scopre che il budget per la ‘Hope For The Future’ è ritornato disponibile. Nel frattempo, Zoe confida a Xander che suo padre soffre per non essere riuscito a salvare la piccola Beth.

La modella è convinta che Reese le stia nascondendo qualcosa. Più tardi, Zoe entra nell’appartamento di suo padre e trova Florence Fulton. La modella la scambia per una coinquilina abusiva, mentre Flo la scambia per una ladra. Per fortuna, le due donne riescono a chiarirsi. Quando Zoe trova numerosi pannolini e giocattoli in casa, decide di chiamare il padre ma Flo la blocca in tempo.