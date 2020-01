Una Vita anticipazioni 27-31 gennaio 2020: padre Telmo in crisi

Le anticipazioni di Una Vita sono ricche di suspense e di tensioni emotive. Padre Telmo è in piena crisi per aver baciato Lucia. Samuel chiede a frate Guillermo di fare un’indagine per lui. Tra Cefelino e Casilda scappa un bacio appassionato.

Liberto è molto agitato per il suo primo incontro di pugilato. Vincerà? Ecco gli spoiler delle puntate della soap iberica in onda su Canale 5 da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio.

Anticipazioni Una Vita: padre Telmo evita Lucia

Lucia e padre Telmo dopo essersi baciati con molta passione, sono entrambi turbati e cercano di evitarsi. Il curato si chiude in se stesso, mentre la Avarado, superato l’imbarazzo iniziale, vorrebbe parlargli per mettere in chiaro alcune cose. Il parroco, però, preferisce non incontrarla per evitare di cedere di nuovo alla passione.

Lucia non demorde, vuole parlare a tutti i costi con padre Telmo, che tuttavia continua ad evitarla. Nel frattempo, Samuel, curioso di conoscere le reali intenzioni del parroco nei confronti della Alvarado, decide di rivolgersi a frate Guillermo. Quest’ultimo non nasconde di essere imbarazzato ma gli promette di indagare sulla questione che riguarda il rapporto che c’è tra Lucia e padre Telmo.

Ceferino bacia Casilda

Le anticipazioni delle puntate italiane della soap ‘Una Vita’ in programma fino al 31 gennaio annunciano che Ceferino bacia appassionatamente Casilda. Inizialmente, la ragazza non lo respinge ma poi si riprende e lo blocca.

Padre Telmo, sentendosi in colpa per aver baciato Lucia, si punisce flagellandosi la schiena. Frate Guillermo, preoccupato per il parroco, cerca di incontrarlo ma con insuccesso. La verità è che il curato non si sente pronto ad affrontare il frate.

Lucia informa Samuel di aver restituito il ritratto di Maria Angeles alla legittima proprietaria. Il giovane Alday si rende conto che la Alvarado è giù di morale e cerca di capirne il motivo ma la donna lo snobba.

Liberto è molto teso per il suo primo incontro di boxe ma riesce a vincere il primo premio. Nel frattempo, padre Telmo decide di accogliere frate Guillermo. Con lui, il parroco riesce ad aprire il proprio cuore e gli rivela di aver pensato di abbandonare la tonaca.