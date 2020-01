Il Paradiso Delle Signore 4 anticipazioni 27-31 gennaio 2020: Agnese è malata

Le anticipazioni de Il Paradiso Delle Signore 4 annunciano colpi di scena davvero clamorosi. Federico scopre che l’operazione non è andata a buon fine e prende una drastica decisione.

Angela trova un nuovo impiego, mentre Rocco si prepara per debuttare come attore dei fotoromanzi. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della daily soap anni ’60 in onda su Rai 1 da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio.

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore 4: la drastica decisione di Federico

Prima di lasciare per sempre Milano, Flavia chiarisce alcune cose con Riccardo e l’avvocato Ravasi riguardo il futuro di sua figlia Ludovica. L’operazione di Federico non è andata a buon fine e il giovane Cattaneo fa fatica ad accettare la sua nuova condizione di invalido a vita. Esausto, il fratello di Nicoletta prende una drastica decisione che riguarda la sua relazione con Roberta.

Umberto consiglia a Riccardo di convincere Ludovica a investire i suoi soldi in un grande affare. Questo consiglio porta i due amanti a mettersi contro il commendatore Guarnieri. Nel frattempo, il dottor Faraone rivela a Silvia una dolorosissima verità sul futuro di Federico. La reazione della moglie di Luciano non si fa attendere subito.

Armando è preoccupato per Agnese

Le anticipazioni delle puntate della quarta stagione de ‘Il Paradiso Delle Signore’ in onda fino al 31 gennaio, annunciano grandi novità. Vittorio incarica la Calligaris di trovare un’altra Venere e Gabriella le suggerisce di prendere in considerazione Angela.

Roberta, distrutta dalla decisione di Federico, gli scrive una lettera. Il giovane Cattaneo, dopo averla letta, non cambia idea. Nel frattempo, Marcello prova a riconquistare la giovane Pellegrino ma non è convinto di poter raggiungere il suo scopo.

Angela inizia a lavorare come Venere al Grande Magazzino, mentre la signora Amato è costretta a stare in casa a causa dell’influenza. Armando, preoccupato per la salute di Agnese, la va a trovare per curarla e tra i due si crea un legame speciale. La star dei fotoromanzi perde la testa per Marcello, mentre il regista propone a Rocco una parte.

Ludovica accompagna Riccardo al Paradiso Delle Signore e reagisce malissimo quando scopre che la sua rivale in amore è in prova come Venere. Nel frattempo, Rocco si prepara per il suo nuovo impegno come attore. Il suo nuovo look fa breccia nel cuore di Marina e Irene. Infine, Roberta è sempre più decisa di rimettersi con Federico.