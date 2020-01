Un Posto Al Sole anticipazioni 27-31 gennaio 2020: Leonardo lancia una proposta a Serena

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole garantiscono scene ad alta tensione e sorprese inaspettate. Leonardo fa una proposta a Serena ma la donna è preoccupata per la reazione di Filippo.

Angela affronta la Gagliardi, mentre Marcello continua a manipolare la povera Giulia. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della celebre soap partenopea in programma su Rai 3 da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio.

Anticipazioni Un Posto Al Sole: Angela preoccupata

Fabrizio, dopo aver chiuso i rapporti con suo zio Sebastiano, fa di tutto per riconquistare Marina. La sorpresa che Filippo ha preparato con tanto amore per sua moglie e la figlia Irene si è rivelata deludente per lui. Nel frattempo, Raffaele teme che Renato, abbandonato prima da Nadia e poi da Otello, sia sprofondato in una brutta e pericolosa depressione. A quanto pare l’ex vigile deva affrontare un’altra spinosa questione.

Serena è stufa di dover dare spiegazioni a suo marito, geloso del rapporto che c’è tra sua moglie e Leonardo. Angela, oltre ai problemi scolastici della figlia Bianca, è preoccupata anche per la madre. Marcello continua a manipolare le vittime, soprattutto la povera Giulia.

Roberto continua a stare vicino a Marina, ancora molto provata dalla relazione con Fabrizio. La signora Giordano si rende conto che i problemi con il nipote di Sebastiano coinvolgono sia la sfera privata e sia quella professionale.

La proposta di Leonardo spiazza Serena

Le anticipazioni delle puntate della soap ‘Un Posto Al Sole’ in onda fino al 31 gennaio, annunciano che Giulia cade nella trappola di Marcello. La madre di Angela, sempre più presa da questo nuovo amico, è pronta ad aiutarlo di nuovo, in termini economici.

Filippo è sempre più convinto di riconquistare il cuore della moglie Serena ma la continua intromissione di Leonardo mette in crisi il loro matrimonio. Nel frattempo, Patrizio si mette alla ricerca di un nuovo lavoro per Diego.

Per risolvere la spiacevole situazione createsi con la maestra Gagliardi, Angela decide di parlare con la preside. Giulia continua a frequentare Marcello, ignara di essere caduta nella trappola di un truffatore. Nel frattempo, Patrizio fa di tutto per mettere in cattiva luce Samuel, con lo scopo di sostituirlo con Diego.

Qualcuno, però, tenta di farlo ragionare. Leonardo fa una proposta a Serena la quale rimane spiazzata. Nel frattempo, Angela scopre che cosa è successo fuori dalla scuola di Bianca e prende una decisione. Samuel riceve un ingaggio per un concerto e Arianna vorrebbe andare ad ascoltarlo ma riceve una sorpresa.