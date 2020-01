Luigi Favoloso da Barbara D’Urso, la replica alle accuse shock della Moric

Nella serata di ieri è andata in onda la tanto attesa puntata di Live – Non è la D’Urso con Luigi Favoloso come ospite. Luigi Favoloso ha risposto alle domande della conduttrice chiarendo quella che è la sua versione dei fatti in merito alla recente denuncia presentata da Nina Moric.

Luigi Favoloso, la sua versione dei fatti

Ormai lo sappiamo proprio tutti. Luigi Favoloso è stato, ed è ancora, al centro di una vera e propria bufera mediatica e personale. Il 32enne partenopeo, infatti, è stato denunciato dall’ex compagna Nina Moric per maltrattamenti e percosse sia nei suoi confronti che verso il figlio Carlos.

È con quest’accusa gravissima che Favoloso ha dovuto scontrarsi ieri sera. E la tensione si è fatta subito palpabile, sin dalle prime parole. Luigi Favoloso ha esordito raccontando i fatti che lo hanno portato all’addio definitivo a Nina Moric. Alla base di tutto un sms, inviato alla donna dal miglior amico di lui.

Il testo lasciava poco spazio ai dubbi e lasciava intendere un tradimento da parte della Moric proprio con questo ragazzo. Una persona fidata per Favoloso con cui era in cantiere anche un progetto in Africa. Tutto saltato! “Non avevo più una famiglia” e nessuna opportunità di recuperare i soldi di quel progetto.

Fatte le valigie, Luigi Favoloso si sarebbe trasferito dalla madre dalla casa di cui, alla fine di dicembre, sarebbe andato via. Ben 29 giorni all’estero tra la Svizzera, l’Ucraina, la Polonia, l’Armenia fino al rientro in Italia, a Milano. “Mi sono venduto ad un paparazzo perché non avevo più contanti” racconta.

Alla vista delle foto che la Moric avrebbe allegato alla denuncia, la risposta del ragazzo è stata immediata. Una delle foto risalirebbe al 2017 e sarebbero state provocate dalla madre della ragazza, le altre non sono riconducibili all’avvenimento in questione. A smentirlo una telefonata della Moric che avrebbe chiarito come sia vero che la foto è di due anni fa ma come lo sia altrettanto che la denuncia presentata parta dal 2016.

Il motivo dell’allontanamento? Favoloso sostiene che non voleva farsi più trovare dalla donna che voleva continuare con lui un rapporto malato e intollerabile. Questo sarebbe il motivo per il quale il ragazzo avrebbe lasciato a casa smartphone, carte di credito e l’automobile.

Favoloso, rapporto con la madre chiuso per sempre

Diversi i video che Luigi Favoloso vede durante la puntata. Uno di questi riguarda la madre Loredana che ne aveva denunciato la scomparsa alla Polizia e in TV. “Io con mia madre non ci parlo e non ci parlerò più” ha sostenuto il giovane. Il suo comportamento, secondo il giovane, è stato sbagliato specie quando dalla Panicucci ha sostenuto di aver ricevuto in diretta un’email che aveva mandato, invece, da due giorni.