Vittorio Cecchi Gori dalla D’Urso si sottopone alla macchina della verità

Durante l’ultima puntata di Live – Non è la Durso, Vittorio Cecchi Gori si è sottoposto alla macchina della verità. Questa macchina, molto utilizzata in America, ha un’attendibilità del 98%. La motivazione per cui è stata utilizzata ieri sera è semplice: stabilire chi tra Valeria Marini e Rita Rusic dica la verità.

Vittorio Cecchi Gori, una macchina della verità particolare

È stata indubbiamente molto particolare la macchina della verità affrontata ieri da Vittorio Cecchi Gori. Nessuna chaise-long (che gli ricorda il dentista) e nessuna domanda fatta esclusivamente in camicia. Il test di Cecchi Gori si è svolto, invece, su una poltrona (tra l’altro un po’ traballante) e con la giacca.

La macchina della verità di Vittorio Cecchi Gori ha inizio con le domande più semplici, quelle che serviranno a tarare la macchina stessa. Barbara D’Urso chiede se è vero che il nome del padre è Mario, se è vero che è stato alla presidenza della Fiorentina. A tutte queste domande, la risposta è positiva e ritenuta vera dalla macchina della verità. Partono, quindi, le domande vere e proprie.

Le 7 domande pungenti a Cecchi Gori

Sono 7 le domande oggetto del test. Vediamo insieme quali sono, le relative risposte ed il responso della macchina della verità.

“Quando hai incontrato Valeria Marini eri single?”. A questa domanda la risposta è sì ed è stata ritenuta vera.

“Quando stavate assieme Valeria ti impediva di vedere Rita?”. A questo punto arriva una risposta piuttosto discorsiva. Teoricamente la Marini non si sarebbe mai messa in mezzo ma un rapporto tra due persone che si separano è sempre un po’ complicato. Al no finale la macchina della verità non riesce a stabilire se trattasi di risposta vera o falsa.

“Quando ti sei fidanzato con Valeria Marini eri già in difficoltà economica?”. La risposta è sì, con la precisazione che si trattava di difficoltà finanziaria e non economica. Responso? Trattasi di affermazione vera.

“È vero che Valeria Marini ti ha prestato dei soldi?”. La risposta è no dal momento che li ha solo anticipati e li ha poi avuti indietro. Anche in questo caso, però, impossibile stabilire la veridicità o meno di quanto affermato.

“Stavate per avere un figlio tu e Valeria?”. Domanda a cui Cecchi Gori ha preferito non rispondere.

“La donna più importante della tua vita è Rita Rusic?”. Un secco sì a questa domanda. La risposta è, in questo caso, assolutamente vera. Non è la prima volta, tra l’altro, che l’uomo lo afferma pubblicamente.

“Il 27 aprile 2018 è stata Valeria Marini a chiamare le telecamere alla tua festa di compleanno?”. La risposta è No, ritenuta veritiera. Unica smentita rispetto a quanto sempre sostenuto dalla Rusic che, tra l’altro, non era presente alla festa perché si trovava a Miami.