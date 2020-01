Luigi Favoloso picchiato dalla Moric, il padre lo difende a Domenica Live

Durante la puntata di ieri 26 gennaio 2020, in attesa della ricomparsa di Luigi Favoloso, il padre Michele è intervenuto a Domenica Live. Ospite di Barbara D’Urso, l’uomo ha spiegato la sua visione delle cose ed ha chiarito alcuni aspetti per lui fondamentali.

Nei 5 anni di relazione tra la Moric e suo figlio ad essere sempre violenta sarebbe stata la donna. Luigi Favoloso, dunque, per il padre, sarebbe una vittima di Nina Moric.

Luigi Favoloso vittima di Nina Moric

Durante una puntata davvero rovente di Domenica Live, a sostenere l’innocenza di Luigi Favoloso davanti alle telecamere è il padre Michele Favoloso. L’uomo, visibilmente emozionato, ha parlato nello studio di Barbara D’urso cercando di ribaltare completamente le parole della modella croata che starebbe cercando di rovinare la vita del figlio.

Vale la pena ricordare, nonostante ne stia parlando tutta Italia già da diverse settimane, che Nina Moric ha sporto denuncia nei confronti di Luigi Favoloso accusandolo di aver picchiato sia lei che il figlioletto Carlos. Un’accusa pesantissima che, secondo i più, starebbe a base dell’allontanamento all’estero per quasi un mese di Favoloso, rietrato solo da poche ore in Italia.

Michele Favoloso ha esordito in maniera chiara e concisa affermando che dalla Moric si aspetta davvero di tutto. La denuncia fatta nei confronti del figlio sarebbe, a suo dire, un atto vergognoso verso le donne che, invece, la violenza la subiscono davvero.

Luigi Favoloso sarebbe vittima degli scatti d’ira di Nina Moric: è questo quel che sostiene il padre del ragazzo dinnanzi ad una Barbara D’Urso basita. E lo stupore, in realtà, si respira chiaramente all’interno dello studio sebbene questa versione dei fatti non convinca, sin da subito, né la conduttrice né gli altri partecipanti al programma.

I retroscena della vita di Luigi Favoloso e Nina Moric

Il racconto di Michele Favoloso prosegue in riferimento a quanto avvenuto con il figlio della donna, Carlos. Se, quel 27 ottobre, Luigi lo ha leggermente strattonato non significa che è stato violento con lui. Farlo sarebbe stato un modo per difendere il piccolo da danni ben peggiori. Ma non è su questo che l’uomo si dilunga. La fascia oraria pomeridiana non glielo consente (siamo in fascia protetta) e poi certe cose, specie se riguardano i minori, vanno discusse nelle sedi opportune.

Il riferimento a Luigi e ai danni fisici riportati a causa delle violenze di Nina Moric, però, non vengono tralasciati. In particolare, l’uomo racconta che i 5 anni con la modella croata sono stati un vero inferno. Un giorno, nel 2016, il figlio sarebbe tornato a casa da loro con un vistoso taglio sulla mano.La causa? Sarebbe un diverbio finito male con la Moric che lo avrebbe ferito, nel corso di una forte discussione, con un coltello da cucina.