‘Gianni Sperti voleva figli e io no?’: Paola Barale spiazza, non è questa la causa del divorzio

Paola Barale a Live Non è la D’Urso

Chi ha seguito la nuova puntata di Live Non è la D’Urso sa perfettamente che durante la serata c’è stato un faccia a faccia tra Paola Barale e le cinque sfere luminose.

Quest’ultima è stata invitata in studio da Barbara D’Urso per le sue recenti dichiarazioni fatte su Alfonso Signorini. La soubrette piemontese ha precisato più volte che il suo non è un attacco personale verso il direttore di Chi, ma al sistema in generale.

Dopo aver avuto un acceso confronto con Roberto Alessi, direttore del magazine di gossip Novella 2000, Lady Cologno ha cambiato argomento. In pratica ha affrontato la vicenda sentimentale dell’ex valletta di Mike Bongiorno. In che modo? La padrona di casa le ha mostrato una clip riassuntiva che ha per protagonisti Raz Degan e Gianni Sperti.

Paola Barale contro Gianni Sperti e Raz Degan

A quel punto Barbara D’Urso ha chiesto alla sua ospite di parlare di queste due storie d’amore. Ma Paola Barale l’ha bloccata sul nascere della discussione. La soubrette tempo fa disse che quando era sposata con Gianni Sperti lui voleva un figlio. Ma lei lavorava e aveva molti impegni, quindi mettere al mondo un bambino prima ci vogliono delle garanzie. Ma la donna ha precisato che non è quella la ragione che li ha portati alla separazione.

Poi ha lanciato una frecciatina velenosa all’opinionista di Uomini e Donne dicendo che a casa era lei la capofamiglia. Mentre di Raz Degan non è ha proprio voluto parlare dicendo che lei getta nel dimenticatoio tutte quelle persone che le hanno fatto del male: tra questi anche i suoi due ex.

Le ragioni della sua assenza dal piccolo schermo

Durante il confronto con le cinque sfere luminose Giovanni Ciacci ha chiesto a Paola Barale per quale motivo non la si vede più in televisione. Una domanda che si è posta la stessa soubrette di Fossano visto che lei ha sempre avuto voglia di lavorare nel piccolo schermo.

Ha raccontato che in questi anni ha presentato diversi format scritti da lei, inizialmente le hanno dato un parere positivo ma poi non se è fatto più nulla. Quindi la sua assenza dalla TV non è una sua scelta personale.