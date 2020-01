Lite tra Barbara D’Urso e Luigi Favoloso in diretta: “Ti ho dato visibilità sono inca…” (VIDEO)

Ieri, domenica 26 gennaio, è andata finalmente in onda la tanto attesa puntata di Live non è la D’Urso in cui l’ex di Nina Moric è venuto allo scoperto. Luigi Mario Favoloso ha rilasciato un’intervista a Barbara D’Urso durante la quale non sono mancati attimi di tensione e sgomento.

La conduttrice ha assunto un atteggiamento alquanto ostile nei confronti del suo ospite, dato che sul suo capo pendono accuse di violenza fisica e psicologica su una donna e un minore. Ad ogni modo, l’ex gieffino non si è lasciato intimidire ed ha risposto a tono a tutte le accuse chiarendo la sua versione dei fatti.

Le accuse di Luigi Favoloso contro Nina Moric

Dopo che Nina ha accusato il suo ex di aver picchiato sia lei sia suo figlio, per poi scappare dall’Italia, è arrivata anche la versione dell’uomo. Barbara D’Urso ha chiesto a Luigi Favoloso di essere chiaro e sincero.

Quest’ultimo ha negato di aver assunto comportamenti violenti nei confronti delle due persone sopra citate, ma non solo. L’ex gieffino ha anche accusato Nina di avere bisogno di cure serie perché è una donna fortemente autolesionista.

Luigi, infatti, ha spiegato che le foto che la Moric ha mostrato relative alle presunte violenze subite, in realtà nascondono un’altra verità. Molto spesso, infatti, Favoloso si è trovato costretto ad intervenire onde evitare che la sua ex si facesse del male da sola. Gli scontri fisici che l’ex coppia ha avuto in tutti questi anni sarebbero, quindi, dovuti all’atteggiamento squilibrato della modella.

Lo scontro a Live non è la D’Urso con Barbara

Ad ogni modo, Barbara D’Urso ha fatto fatica a credere a questa versione dei fatti, per questo ha più volte interrotto Luigi Favoloso. Quest’ultimo è apparso alquanto innervosito dall’atteggiamento della presentatrice al punto che le ha detto di lasciarlo parlare, dato che lei è già intervenuta abbastanza sulla vicenda. La padrona di casa, naturalmente, non è potuta rimanere in silenzio dinanzi tale affronto ed ha sbottato dicendo di essere davvero arrabbiata con il suo ospite.

La D’Urso, infatti, ha ammesso di essere stata lei a dare visibilità a Favoloso inserendolo nel cast di una precedente edizione del Grande Fratello, per questo è come se si sentisse responsabile di quanto accaduto. Dopo questo alterco, sono entrate in studio le cinque sfere e la più agguerrita si è rivelata Alessandra Mussolini. (Clicca qui per il video)