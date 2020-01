Barbara Alberti fuori dalla casa del GF VIP 4. Televoto annullato

Barbara Alberti, la nota scrittrice 76enne, è tra le protagoniste della nuova edizione del GF VIP 4. Una donna con una carriera importante, con più di 33 libri all’attivo, diverse sceneggiature e molte partecipazioni ai talk show.

All’interno della casa più spiata d’Italia, però, la Alberti sembra proprio non trovarsi più a suo agio da alcuni giorni. E nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale: la donna è uscita dalla casa per accertamenti medici. E tutti, a questo punto si chiedono se e quando rientrerà.

Barbara Alberti e lo scontro con il GF VIP

Tutto ha inizio nel momento in cui Barbara Alberti si rivede, durante le puntate, nei video montati dalla produzione del GF VIP 4. Alla donna non piacciono assolutamente le immagini che vengono mostrate di lei. Sostiene che vadano in onda solo i suoi lati peggiori, che la produzione non la valorizzi e che, in questo modo, finirà col perdere l’affetto del pubblico.

Inevitabile la reazione di Alfonso Signorini e della produzione intera che hanno smentito di netto quanto affermato da Barbara Alberti. A questo punto vengono fuori frasi incredibili, la donna parla del suo contratto che sarebbe diverso da quello di tutti gli altri inquilini della casa.

Qualora lei abbandonasse il gioco, riferisce, non perderebbe nulla e le puntate fino a quel momento realizzate le verrebbero pagate. Inutile dire che tali affermazioni hanno fatto il giro del web ed hanno sollevato un enorme polverone.

Il malore e l’uscita dalla casa

L’incredibile tensione maturata durante questi giorni di scontro ha avuto delle ripercussioni anche sullo stato di salute di Barbara Alberti. La donna, infatti, da alcune ore non si faceva vedere all’interno della casa.

La produzione ha così chiarito, mediante un post ufficiale su Twitter, che Barbara Alberti ha lasciato temporaneamente la casa per motivi di salute e che è stata accompagnata in ospedale per degli accertamenti.

Un’uscita, quella della Alberti, che ha spiazzato un po’ tutti, prima tra tutti la produzione del GF VIP 4. Dal momento che la donna, insieme a Fernanda Lessa e Patrick Rey Pugliese era in nomination è stato confermato ufficialmente che il televoto di questa settimana è stato annullato. Tutti coloro che hanno votato il loro preferito tramite sms verranno rimborsati tempestivamente.

Patrick e Fernanda, quindi, non lasceranno la casa nella puntata di questa sera anche se non è escluso che il meno votato finisca nuovamente al televoto.

E Barbara Alberti? Non è chiaro se rientrerà in casa. Nonostante sia stato comunicato un allontanamento temporaneo, la donna aveva manifestato più volte la volontà di abbandonare la casa del GF VIP 4. “Non riesco a vederlo come un gioco perché si gioca con le persone” aveva detto. Ne sapremo di più durante la diretta di stasera.