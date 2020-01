Silvia Toffanin da bollino rosso, si abbassa il perizoma e si vede tutto: le foto rubate infiammano il web

Silvia Toffanin e la sua carriera artistica

Senza ombra di dubbio la regina del sabato pomeriggio è Silvia Toffanin. Verissimo, infatti, il rotocalco di Canale 5 è leader in quella fascia oraria battendo sempre la concorrenza, in particolare Italia Sì di Marco Liorni.

Ricordiamo che la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modella per poi far parte della squadra di Passaparola come Letterina di Gerry Scotti. Dopo anni di programmi in seconda serata, la Toffanin è diventata la padrona di casa del contenitore televisivo che si occupa di cronaca rosa.

La conduttrice di Verissimo e le foto in bikini

Oltre ad essere brava, Silvia Toffanin è una bellissima donna. L dimostrazione ce l’hanno data alcune foto realizzate dai paparazzi e poi date in pasto alle riviste di gossip. Nello specifico, la conduttrice di Verissimo tempo fa è stata pizzicata mentre si stava rilassando a mare. Infatti era impegnata a farsi un bel bagno in delle acque cristalline.

Ma il dettaglio che ha lasciato senza parole i lettori e gli utenti web è il fisico scolpito della compagna di Pier Silvio Berlusconi. La donna, infatti, presenta un corpo mozzafiato nonostante gli anni passino anche per lei e le due gravidanze all’attivo. L’ex Letterina di Passaparola presentava un bikini color turchese ed è stata fotografata mentre si stava chinando sfoggiando il suo meraviglioso lato B. (Continua dopo le foto)

La storia d’amore di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi

Oltre al lavoro che la tiene impegnata il fine settimana a Cologno Monzese, Silvia Toffanin vive il resto della settimana in Liguria dove vive in una meravigliosa villa. Ricordiamo, infatti, che la conduttrice di Verissimo convive da tanti anni con Pier Silvio Berlusconi, l’AD e il vicepresidente di Mediaset.

I due, nonostante non siano sposati hanno due figli e sono molto innamorati. Si sono conosciuti durante una partita di beneficenza del Milan e a quanto pare è stato un colpo di fulmine. Da quel momento in poi il dirigente e la conduttrice non si sono più lasciati.