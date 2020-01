Avete mai visto il papà di Alessia Marcuzzi? Ecco il signor Eugenio, un uomo molto affascinante [FOTO]

Alessia Marcuzzi in vacanza in attesa di tornare sul piccolo schermo

In attesa di vederla di nuovo alla conduzione de Le Iene Show, Alessia Marcuzzi si sta godendo delle settimane di relax in compagnia del marito e i suoi due figli. Ricordiamo, inoltre, che tra un paio di mesi su Canale 5 prenderà il via la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, sperando che non venga travolta dalle polemiche come l’anno scorso.

Qualche giorno fa la conduttrice ha condiviso su Instagram una clip che la ritrae insieme ai suoi collaboratori, tra cui il signor Eugenio, suo padre che l’affianca ad ogni progetto professionale. Andiamo a vedere qualche informazione su di lui.

Chi è Eugenio Marcuzzi?

Come accennato prima, Eugenio Marcuzzi è il più fidato collaboratore della Pinella. Purtroppo sul padre di Alessia si hanno pochissime informazioni, tuttavia osservando il suo account IG è possibile vedere che l’uomo è un grande appassionato di viaggi, sport l’amore per gli animali.

La conduttrice è sempre affiancato dal padre, infatti Eugenio è possibile vederlo spesso nelle foto e nei video postati dalla professionista Mediaset sui social network. Nello specifico quest’ultimo fa parte del team che collabora alla linea di borse della padrona di casa dell’Isola dei Famosi. Alessia, infatti, otto anni fa ha fondato Marksandangels, il suo primo progetto editoriale che si occupa di accessori femminili. (Continua dopo la foto)

La famiglia allargata di Alessia Marcuzzi

Ricordiamo che nella sua vita Alessia Marcuzzi ha avuto diversi partner, ma si è sposata solo una volta. Infatti nella sua famiglia allargata è possibile vedere il primogenito Tommaso avuto dall’allenatore Simone Inzaghi.

Ma anche Mia, nata dalla sua relazione con Francesco Facchinetti. Anche se i precedenti flirt sono terminati da tempo, la Pinella ha un ottimo rapporto con i suoi ex. In una recente intervista a Verissimo la conduttrice de Le Iene Show ha raccontato delle loro vacanza tutti insieme alle Maldive. Da qualche anno, dal 2014, la blogger è felicemente sposata con l’imprenditore Paolo Calabresi Marconi.