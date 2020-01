Paola Barale a Live, colpo basso a Gianni Sperti e Raz Degan: ecco cosa le hanno fatto (VIDEO)

Nel corso della serata di ieri, a Live non è la D’Urso è stata ospitata anche Paola Barale. La showgirl ha rilasciato un intervista a Barbara D’Urso nella quale ha parlato senza freni della sua vita privata e lavorativa.

Tra i vari temi trattati, a destare particolare sgomento c’è stato il momento nel quale la donna ha parlato dei suoi ex Raz Degan e Gianni Sperti. Specie in merito a quest’ultimo ha fatto una confessione inaspettata inerente la fine del loro matrimonio. A quanto pare, ci sono dei retroscena molto più particolari.

Paola Barale contro Alfonso Signorini

Paola Barale ha fatto un ingresso trionfale a Live non è la D’Urso. La showgirl ha esordito parlando delle dichiarazioni mosse contro Alfonso Signorini in occasione della squalifica di Salvo Veneziano dal GF VIP. Nel caso specifico, la donna ha accusato il giornalista di essere un ottimo predicatore, ma di razzolare alquanto male.

Le frasi pronunciate dall’ex gieffino contro la De Panicis sono state assolutamente sbagliate, tuttavia, anche Alfonso, in alcuni casi, non ha avuto rispetto delle donne. Pubblicare in prima pagina persone senza veli, intente a vivere la propria quotidianità non è certamente una cosa gradevole. Anche quella, infatti, è una forma di violenza.

Tali parole hanno riscosso l’approvazione di Alba Parietti, Platinette e Ciacci, mentre si sono scontrate con il pensiero di Roberto Alessi. Ad ogni modo, dopo aver parlato di questo, l’ospite è passata a commentare il suo passato sentimentale. (Clicca qui per il video)

A Live la confessione su Sperti e Degan

Barbara D’Urso ha mandato in onda un filmato nel quale erano ripresi i suoi ex compagni Degan e Sperti. Subito dopo è intervenuta Paola Barale, la quale ha rivelato a Live di non dare affatto più importanza a queste persone.

La donna ha ammesso di essere molto severa nei confronti delle persone che la fanno soffrire. L’unica arma che ha a disposizione contro questi individui è l’indifferenza e questo è proprio l’atteggiamento che ha assunto verso i suoi ex.

Entrambi, infatti, sono finiti nel dimenticatoio. Specie su Gianni Sperti, però, la Barale ci è andata giù in modo alquanto pesante accusando l’opinionista di Uomini e Donne di aver raccontato delle bugie. Il loro matrimonio, infatti, non è terminato poiché lei non voleva avere figli, ma a causa di alcuni problemi di coppia alquanto seri. Come reagirà il ballerino?