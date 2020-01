‘Dillo che sei incinta…’: Karina Cascella, fan in delirio. Ecco la verità (Foto)

L’ex opinionista di Uomini e Donne è pronta ad allargare la sua famiglia?

Nonostante non faccia più parte di Uomini e Donne, Karina Cascella resta sempre una delle opinioniste più amate del programma. Tutti la conoscono per la sua tormentata storia d’amore con l’ex di Paola Frizzeri.

Ad oggi, l’influencer ha trovato la serenità accanto a Max Colombo e pare che sia in attesa. Karina ha già una bambina avuta dalla precedente relazione con Salvatore Angelucci e uno scatto dimostra che è pronta ad allargare la famiglia.

Karina Cascella festeggia 40 anni

Influencer di successo, Karina Cscella ultimamente la vediamo spesso sempre nel ruolo di opinionista, nei programma di Barbara D’Urso. Oltre ad avere un carattere forte è anche una bellissima donna, e molte volte con alcuni scatti infiamma infiamma i social, mettendo in evidenza le sue curve esplosive.

Mamma della piccola Ginevra, nata dall’amore con Salvatore Angelucci, oggi Karina è fidanzata con l’imprenditore Max Colombo. I due sono molto complici e tanto innamorati. Di recente, in occasione del suo 40imo compleanno la Cascella ha postato una foto in sua compagnia che però ha lasciato perplessi i suoi fan. Nel dettaglio, l’ex opinionista di Uomini e Donne ha dato l’impressione di essere incinta, ma è davvero così?

Svelato il mistero della gravidanza

In occasione della sua festa di compleanno non sono mancati scatti e selfie da parte di numerosi personaggi dello spettacolo. Karina Cascella, infatti, ha invitato anche Gianni Sperti con il quale ancora oggi ha un bellissimo rapporto. Tra le tante foto pubblicate su Instagram, qualcuno si è soffermato su un’immagine scattata insieme al suo compagno.

I due si abbracciano e sorridono insieme, ma la cosa che più ha incuriosito i followers è che Max è dietro la sua compagna e le appoggia le mani sulla pancia. Inevitabile pensare a un’eventuale gravidanza. (Continua dopo il post)

Karina non ha mai nascosto di desiderare una famiglia numerosa, ma ha sempre detto che non avrebbe forzato le cose. L’influencer dopo i tanti commenti, ha deciso di svelare tutto, dicendo che non è in attesa, e che Max la sta semplicemente abbracciando.