Barbara Alberti fuori dalla casa del GF VIP: la produzione emana un comunicato ufficiale

La concorrente del GF VIP Barbara Alberti, ieri ha avuto un malore ed è stata condotta al di fuori della casa di cinecittà. Prima che accadesse tutto questo, però, la scrittrice si era resa protagonista di un durissimo sfogo contro Alfonso Signorini e la produzione del reality show.

Il suo stato d’animo era così turbato al punto da manifestare la volontà di terminare lì la sua esperienza. Proprio in virtù di questa premessa, molti telespettatori stanno pensando che il malore sia solo un pretesto per abbandonare la casa. Ad ogni modo, mentre si elaborano queste congetture, la produzione del reality ha emanato un comunicato ufficiale contenente una decisione molto importante.

Barbara Alberti è uscita dalla casa per un malore

Ieri è stata una giornata abbastanza movimentata all’interno della casa più spiata d’Italia. La concorrente Barbara Alberti ha accusato il GF VIP e Alfonso Signorini di non averla trattata bene. A suo avviso, infatti, stanno facendo emergere un’immagine di lei del tutto erronea e inappropriata. Per questo motivo, ha espresso la volontà di andare via. Subito dopo, la donna ha accusato un malore, per il quale è stata portata fuori dalla casa.

In queste ore, la produzione del Grande Fratello ha deciso di emanare un comunicato ufficiale contenente delle informazioni molto interessanti sulla protagonista. L’Alberti, infatti, è temporaneamente fuori dal gioco a causa di un’indisposizione.

Il GF VIP ha annullato il televoto

In virtù di questo, il televoto è stato annullato. La scrittrice, infatti, era in nomination contro Patrick Pugliese e Fernanda Lessa. Il GF VIP, però, non ha dato informazioni maggiormente specifiche in merito alle condizioni di salute di Barbara Alberti.

Questo, dunque, sta spingendo sempre di più a pensare che la donna abbia deciso di inventarsi questa storia solo come pretesto per lasciare il programma. Ad ogni modo, queste per adesso restano solo delle ipotesi.

Nella puntata del reality show, che andrà in onda questa sera alle 21.45 su Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini informerà tutti i telespettatori di quanto accaduto. Molto probabilmente, la produzione ha deciso di lasciare in sospeso la questione della concorrente per generare un po’ di pathos in virtù della puntata di questa sera.