Belen e Cecilia Rodriguez senza freni: svelano le dimensioni intime di Stefano De Martino e Ignazio Moser

Il rapporto speciale di Belen e Cecilia Rodriguez: più che sorelle

Non solo sorelle. Belen e Cecilia Rodriguez non sono legate solo dalla parentela ma anche di un rapporto davvero forte. Una dimostrazione di quanto scritto la danno spesso le dirette interessate attraverso delle foto e clip che condividono sui loro account Instagram.

Ad esempio, la scorsa settimana Cechu ha ripreso la soubrette argentina mentre era intenta a ballare col figlioletto Santiago De Martino. Ma di recente entrambe le modelle hanno fatto parlare di sé per qualcos’altro, ovvero per aver parlato di dimensioni dei loro partner.

Belen e Cecilia parlano di dimensioni dei loro uomini

Anche se molti non vogliono ammetterlo, le dimensioni contano in qualche cosa. A saperne qualcosa sono le sorelle Rodriguez, ovvero Belen e Cecilia. A quanto pare, infatti, il partner della conduttrice di Tu si que vales, Stefano De Martino e di Cechu, Ignazio Moser, sembrano siano dotati in quel senso. Ma come sappiamo di questi particolari così intimi? La risposta è semplicissima, a renderle note sono state le stesse sorelle di Jeremias.

Ma la situazione si complica per i loro ex, quando vengono messi a confronto con i loro rivali. Infatti, stando alle parole di Belen e Cecilia, sia Andrea Iannone che Francesco Monte ne escono con le ossa rotte. Purtroppo avere una storia d’amore con delle vere e proprie celebrità ha i pro e i contro.

Le Rodriguez in vacanza con il loro rispettivi partner

Nel frattempo Belen Rodriguez sta trascorrendo qualche giorno di relax insieme a Stefano De Martino e il loro figlio Santiago. Infatti la famiglia si è recata a Disney Paris, per tuffarsi nel mondo dei cartoni.

A testimoniarlo sono le tantissime Stories su IG che il ballerino e la soubrette hanno condiviso sui loro rispettivi canali social. Anche Cecilia e Ignazio Moser si sono dati da fare recandosi in montagna a sciare e non solo. Anche i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno documentato il tutto su Instagram.