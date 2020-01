Avete mai visto la nuora di Maria de Filippi? Ecco la fidanzata di Gabriele (FOTO)

Maria De Filippi presenta sua nuora

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo stanno insieme da quasi trent’anni. La coppia negli anni 90 ha adottato un bambino, Gabriele che oggi è poco più che un trentenne. Il figlio della conduttrice lavora insieme a sua madre e entrambi condividono molte cose.

Da circa un anno Gabriele ha trovato anche l’amore e insieme a Francesca Quattrini, il giovane sembra avere intenzioni serie. Ma chi è la nuova della De Filippi?

Ecco Francesca Quattrini

Molti scambiano Francesca per Silvia Toffanin e in effetti un pochino le somiglia. Sono ormai alcuni mesi che Gabriele Costanzo ha presentato ai suoi genitori la Quattrini, la ragazza con la quale pare abbia intenzione di mettere su casa e famiglia. Ancora una volta, Maria De Filippi è riuscita a far parlare di se, per come ha saputo mettere a suo agio la giovane all'interno della sua casa e sopratutto per come la protegge.

La De Filippi parla sempre di suo figlio e lo fa ogni volta in modo entusiasta. Anche Gabriele Costanzo lavora alla Fascino, dove si occupa della produzione di tutti i programmi ideati dalla madre, soprattutto Uomini e Donne. Per ora il giovane Costanzo non ha intenzione di passare davanti alla telecamera, infatti non ama stare al centro dell’attenzione. Gli piace un ruolo più organizzativo e artistico.

Gabriele Costanzo diverso dai suoi genitori

Gabriele Costanzo ha oggi 28 anni ed è un ragazzo molto sensibile. Con la sua fidanzata Francesca ha in comune la passione per l’arte e la cultura. Lei ha 21 anni, vive a Roma e frequenta l’Istituto Europeo di Design, una delle migliori scuole del mondo di questo settore.

La nuora di Maria De Filippi ha un sogno nel cassetto, ovvero quello di diventare una grande stilista. Nonostante la popolarità dei suoi genitori, sia Maria che Maurizio hanno sempre cercato di tenerlo lontano dai riflettori, rispettando la sua richiesta.

Poco tempo fa, il giovane ha mostrato un certo fastidio dopo che gli erano state scattate delle foto insieme alla sua precedente fidanzata, in un periodo in cui non era ‘abbastanza felice’.