Uomini e Donne, anticipazioni: tutto quello che è successo nella registrazione di sabato 25 gennaio

Giovanna Abate diventa una nuova tronista, Carlo va a riprendere Cecilia, e molto altro. Ecco tutto quello che è successo nell’ultima registrazione del trono classico

Uomini e Donne, anticipazioni: Giovanna è la nuova tronista

Come il pubblico si aspettava, per Giovanna Abate l’avventura a Uomini e Donne non è finita. Nonostante Giulio Raselli non l’abbia scelta, Maria De Filippi dopo qualche giorno l’ha mandata a chiamare dalla redazione con una scusa.

Quando Giovanna è arrivata in studio c’era tutto buio e ad aspettarla una luce puntata sulla sedia rossa. L’ex corteggiatrice si è emozionata e ha detto “non ci credo” prima di sedersi e accettare la nuova sfida.

Nella registrazione del trono classico avvenuta sabato 25 gennaio, Giovanna è entrata in studio tra gli applausi del pubblico e per lei sono scesi molti ragazzi. Tra loro ci sono due conoscenze del programma.

Si tratta di Francesco (ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche) e Sammy (ex tentatore di Temptation Island che ha colpito Cristina). Siete contenti di poter rivedere ancora Giovanna o non siete d’accordo con la scelta della redazione di Uomini e Donne?

I dubbi di Sara

Il trono di Sara ha preso un’altra piega rispetto alle precedenti puntate. Se prima la ragazza si lasciava andare alle emozioni inaspettate delle prime esterne, adesso inizia a nutrire qualche dubbio e, quindi, a usare di più la razionalità.

Infatti, se con Matteo continua ad andare tutto bene, con Gaetano le cose sono cambiate. Sara ha abbandonato quasi subito l’esterna perché pensa che lui sia finto e che stia seguendo un copione. Stessa opinione per Sonny, il quale questa settimana è rimasto a casa.

Con Giuseppe, invece, sembra che le cose stiano andando avanti. Lui le ha fatto recapitare un bigliettino con cui chiedeva alla tronista di incontrarsi a metà strada. I due si sono visti su un punto in cui a terra era segnata una X. Il corteggiatore le ha fatto capire di essere pronto ad un passo verso di lei se però anche lei è pronta a fare un passo verso di lui.

Carlo va a riprendere Cecilia

Vi avevamo raccontato che nella scorsa puntata Cecilia non si era presentata in studio, offesa dal comportamento di Carlo nei suoi confronti. Ebbene, il tronista è andato a riprenderla a Milano ma l’esterna non è andata bene e tra loro c’è stato un forte litigio. Inoltre, Carlo ha portato in esterna anche Ginevra e questo ha fatto arrabbiare Daniele Dal Moro. Quest’ultimo non sopporta più l’indecisione della corteggiatrice e ha deciso di eliminarla.