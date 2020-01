Giulia D’Urso e Giulio Raselli: l’annuncio inaspettato dopo pochi giorni di relazione (FOTO)

Lo scorso lunedì, 20 gennaio, Giulio Raselli ha compiuto la sua scelta, che si è rivelata essere Giulia D’Urso. I due ragazzi, quindi, si stanno conoscendo al di fuori delle telecamere e stanno godendo appieno della compagnia reciproca.

I fan, però, sono molto curiosi di sapere come stiano procedendo le cose tra loro, quali siano i progetti futuri e i prossimi spostamenti. Per tale ragione, ieri sera, l’ex corteggiatrice si è ritagliata un po’ di tempo per rispondere a tutte le domande e nel farlo ha anche dato un annuncio importante.

Giulia e Giulio vanno a convivere

La scelta di Giulio Raselli ha destato non poche polemiche dato che molti speravano optasse per l’Abate invece che per Giulia D’Urso. Nonostante le critiche e le accuse secondo cui i due già si conoscevano al di fuori del programma, la coppia si sta vivendo serenamente questi momenti. Per ora sono entrambi dalla famiglia di lei a dare luogo alle presentazioni ufficiali. Molto presto, però, andranno a Valenza da lui per conoscere anche i parenti di Raselli.

Un fa, però, ha voluto sapere dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne qualcosa di più, per tale ragione le ha chiesto quali fossero i loro progetti futuri. Ebbene, la ragazza, con un sorriso fieri, ha dichiarato di aver disdetto il contratto d’affitto nella casa in cui abitava per potersi trasferire da lui.

I dubbi su Raselli e la D’Urso

A quanto pare, dunque, dopo solo una settimana di relazione, Giulia D’Urso e Giulio Raselli andranno già a convivere nel paese di origine di lui. Il motivo per il quale hanno scelto questa destinazione risiede, molto probabilmente, negli impegni lavorativi dell’ex tronista.

Ad ogni modo, molti fan si sono mostrati entusiasti di questa decisione ed hanno compreso che tra i due ci sia davvero qualcosa di importante per arrivare a prendere una simile decisione.

Altri, però, hanno visto in questa decisione repentina la conferma del fatto che si frequentassero già al di fuori delle telecamere. In seguito, Giulia ha anche svelato cosa ne pensa di Giovanna come nuova tronista. Con estrema nonchalance, la D’Urso ha detto che le augura di trovare la felicità come è successo a lei.